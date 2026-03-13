وزير الداخلية القطري: الأوضاع الأمنية مستقرة ولا خوف على مخزوناتنا الإستراتيجية

أكد وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني أن الأوضاع الأمنية في دولة قطر مستقرة، مشددا على أن الجهات المختصة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن استقرار البلاد وحماية المجتمع.

وقال الوزير، في مقابلة بثها تلفزيون قطر مساء اليوم الجمعة، إن السنوات الخمس الماضية شهدت "عملا مستمرا للاستعداد لمثل هذه الظروف"، حيث تعمل جميع مؤسسات الدولة كفريق واحد للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واستقرار البلاد.

وأضاف أن "تمرين وطن" في نسخته الأولى شمل مختلف مؤسسات الدولة، وأسهم في إعداد إستراتيجيات وخطط أشرف عليها مجلس الدفاع المدني لتوحيد جهود القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية تحت مظلة واحدة.

وأشار إلى أن مجلس الدفاع المدني يقوم بدور محوري في التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافق الخطط مع التنفيذ الميداني دون أي ازدواجية في الاختصاص، مع تنفيذ تمارين وسيناريوهات متقدمة بهدف ضمان أعلى درجات الجاهزية والقدرة على التعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.

منظومة القيادة والسيطرة

ووصف الوزير مركز القيادة الوطني بأنه أحد الركائز الأساسية لمنظومة القيادة والسيطرة، مشيرا إلى عمله على مدار الساعة عبر أنظمة متقدمة للرصد والتحليل وتبادل المعلومات، وهو ما يعزز سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات.

وكشف أن غرفة العمليات المركزية تعاملت خلال الفترة الأخيرة مع أكثر من 5000 بلاغ، بينها بلاغات متعلقة بالشظايا تجاوزت 600 موقع في مختلف مناطق الدولة.

الأمن الغذائي والمائي

وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، قال الشيخ خليفة إن دولة قطر تمتلك اليوم إستراتيجيات واضحة رفعت مستوى المخزون الإستراتيجي من 9 أشهر سابقا إلى 18 شهرا، مؤكدا أن الدولة لم تضطر حتى الآن إلى استخدام المخزون، بل تعمل على تعزيزه وفتح خطوط إمداد إضافية لضمان استقرار الإمدادات.

وأكد وزير الداخلية أن لدى قطر مخزونا إستراتيجيا من المياه يكفي قرابة 4 أشهر من الاستهلاك، ضمن منظومة مكتملة للأمن المائي تعمل على تعزيز القدرة التخزينية واستدامتها.

الأمن الصحي والبيئي

وفيما يتعلق بالأمن الصحي، أضاف الوزير أن القطاع الصحي يعمل وفق خطط معتمدة لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية، مع الاحتفاظ بمخزون إستراتيجي من الأدوية الأساسية يكفي لـ9 أشهر، إضافة إلى مخزون من المستلزمات الطبية يكفي 12 شهرا، بما يضمن عدم تأثر الخدمات الصحية.

وفي ما يتعلق بسلامة الهواء والمياه البحرية، أكد أن الجهات المختصة تتابع المؤشرات البيئية بشكل مستمر، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والتغير المناخي بعد حادث استهداف خزان وقود في المدينة الصناعية، والتي تأكدت عبرها خلو الهواء والبيئة البحرية من أي تلوث، ضمن منظومة رصد دقيقة تعمل على مدار الساعة.

تأمين حركة المسافرين وعمليات الإجلاء

وأوضح الوزير أن الدولة نفذت خطط المواصلات المعتمدة، حيث تم تأمين عودة المواطنين والمقيمين العالقين في الخارج عبر مختلف المنافذ، بما في ذلك منفذ أبو سمرة البري.

وأضاف أنه تم تسهيل مغادرة رعايا دول أخرى عبر مطار حمد الدولي، حيث تجاوز عدد المغادرين 7000 مسافر عبر رحلات إجلاء محدودة بممرات جوية مؤقتة.

صوت قد يزعج لكنه يحمي المجتمع

ولفت الشيخ خليفة إلى تفعيل نظام الإنذار الوطني على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة، وهو نظام جرى التدريب عليه في "تمرين وطن".

وقال "قد يكون صوت النظام مزعجا للبعض، لكن الهدف الأساسي منه هو سلامة المجتمع وإيصال التعليمات في الوقت المناسب".

وفي ما يتعلق ببيان مجلس الوزراء حول العمل عن بُعد، أكد الشيخ خليفة أن الوضع مستمر كما هو، وأن الجهات المعنية تتابع الموقف وتطوراته كلٌ في نطاق اختصاصه، مع التعهد بإحاطة الجمهور بأي مستجدات عبر القنوات الرسمية.

وفي ختام المقابلة، أشاد الوزير بأداء وزارة الدفاع والقطاعين الصحي والخدمي، موجها رسالة تقدير للمواطنين والمقيمين على "وعيهم وتعاونهم والتزامهم بالتعليمات"، مؤكدا أنهم "شريك أساسي في حماية الوطن وصمام أمانه".