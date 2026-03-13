عاجل | وزير الداخلية القطري: مخزون الأمن الغذائي لدينا يكفي لـ 18 شهرا ولم نضطر لاستخدامه حتى الآن
Published On 13/3/2026|
آخر تحديث: 21:19 (توقيت مكة)
وزير الداخلية القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني:
- الأوضاع الأمنية في الدولة مستقرة ولن نتهاون في اتخاذ أي إجراء يضمن استقرار بلادنا
- غرفة العمليات تعاملت مع بلاغات تتعلق بشظايا الصواريخ التي تجاوزت 600 موقع بعدة مناطق
- لدينا مخزون استراتيجي من المياه لعدة أشهر والجهات المختصة تعمل على تعزيزه لاستدامته
- مخزون الأمن الغذائي لدينا يكفي لـ 18 شهرا ولم نضطر لاستخدامه حتى الآن
المصدر: الجزيرة