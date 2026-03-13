ترمب: دمرنا إيران وعلى السفن التحلي بالشجاعة وعبور مضيق هرمز

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقناة "فوكس نيوز" على آخر التطورات في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن طهران لم تعد تملك أي قوة بحرية، وأن جميع سفنها قد أغرقت.

وحث ترمب السفن الموجودة في مضيق هرمز على التحرك وعدم الخوف من الاستهداف الإيراني، قائلا "على السفن إظهار بعض الشجاعة والمرور عبر مضيق هرمز".

وأضاف "دمرنا إيران تدميرا شاملا لم يسبق لأي دولة أخرى أن فعلته، ورغم ذلك لا تزال لديهم بعض البقايا".

واتهم ترمب إيران بأنها "كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط والتحكم فيه بالكامل".

وتطرق الرئيس الأمريكي في حديثه إلى المرشد الإيراني الجديد -الذي أشارت تقارير لإصابته بجروح طفيفة في الضربة التي أودت بحياة والده المرشد السابق- وقال "أعتقد أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة بشكل أو بآخر".

يُذكر أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أمر الخميس بإبقاء مضيق هرمز -الذي يعد ممرا حيويا لتجارة النفط العالمية- مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى التعهّد بتنفيذ هذا الأمر، في وقت يتواصل ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب.

لكن الحكومة الإيرانية لمّحت في الوقت نفسه إلى أنها قد تسمح بعبور المضيق لبعض السفن التابعة لدول تعدها غير معادية، وأكد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور مضيق هرمز.

وأضاف "لقد تحدثت إلينا بعض الدول بشأن عبور المضيق، وقد تعاونا معها"، من دون أن يحددها، وأضاف "نعتبر أن الدول التي انضمت إلى العدوان لا ينبغي أن تستفيد من المرور الآمن عبر مضيق هرمز".

وبالتزامن مع بيان المرشد الإيراني، شدد الرئيس الأمريكي على أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أهم بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط، التي ارتفعت وفق بعض المؤشرات بنحو 50% منذ بداية الحرب.

إعلان

بدوره أعلن الجيش الأمريكي الخميس أن الولايات المتحدة قصفت نحو 6 آلاف هدف منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

من جانبها، هددت إيران، الخميس، بإلحاق أضرار جسيمة بصناعة النفط والغاز في المنطقة إذا تعرضت بناها التحتية للطاقة لهجوم.

وتأتي هذه المواقف في وقت تسببت الحرب في الشرق الأوسط بما وصفته وكالة الطاقة الدولية بـ"أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية"، حيث توقفت الملاحة بشكل شبه تام في مضيق هرمز الذي يمرّ عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.