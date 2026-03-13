أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي يعلن سقوط إحدى طائراته غربي العراق

طائرة تزويد بالوقود من طراز "كي سي-135" (غيتي-أرشيف)
Published On 13/3/2026
آخر تحديث: 01:32 (توقيت مكة)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سقوط طائرة تزويد بالوقود غربي العراق، وقالت إن الحادثة ليست نتيجة "نيران معادية أو نيران صديقة"، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة.

وأضافت في بيان نشرته على منصة إكس، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، أن الطائرة من طراز "كي سي-135″، وسقطت خلال تحليقها "في أجواء صديقة خلال عملية الغضب الملحمي" ضد إيران.

وأوضحت أن الحادثة تتعلق بطائرتين، إحداهما سقطت غربي العراق، والأخرى هبطت بسلام.

المصدر: الجزيرة

