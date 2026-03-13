الجيش الأمريكي يعلن سقوط إحدى طائراته غربي العراق

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سقوط طائرة تزويد بالوقود غربي العراق، وقالت إن الحادثة ليست نتيجة "نيران معادية أو نيران صديقة"، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ مستمرة.

وأضافت في بيان نشرته على منصة إكس، في ساعة متأخرة من ليل الخميس، أن الطائرة من طراز "كي سي-135″، وسقطت خلال تحليقها "في أجواء صديقة خلال عملية الغضب الملحمي" ضد إيران.

وأوضحت أن الحادثة تتعلق بطائرتين، إحداهما سقطت غربي العراق، والأخرى هبطت بسلام.