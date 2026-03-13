الرئيس الإيراني: لن نطرح أي مبادرة سياسية دون التنسيق الكامل مع المرشد

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن حكومته لن تطرح أي سياسة داخلية أو خارجية دون التنسيق الكامل مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، معتبرا أن هذا الالتزام "من أصول وأسس الانسجام الوطني" وأنه سيبقى أساس عمل حكومته.

وشدد بزشكيان على أن رسالة المرشد التي وجهها أمس الخميس "أوضحت وحددت مسار مستقبل البلاد في هذه المرحلة المصيرية"، مشيرا إلى أن "جميع مسؤولي الدولة ملتزمون بتوجيهات القائد".

وقال بزشكيان "بصفتي منتخبا من قبل الشعب الإيراني ورئيسا للجمهورية، أرى نفسي ملزما بالتبعية الكاملة لتوجيهات القيادة وفقا للمعايير الشرعية والقانونية والوطنية".

وأضاف أن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية هي تعزيز جاهزية القوات المسلحة للدفاع الشامل، وتنظيم شؤون المواطنين عبر تعاون وثيق بين مختلف السلطات، لافتا إلى أن "دعم القائد العام للثورة يمثل رأس مال كبيرا للحكومة" في مواجهة التحديات.

وكان مجتبى قد انتُخب مرشدا إيرانيا جديدا خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير/شباط 2026.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني ضمن رسالة شكر وجهها إلى الشعب الإيراني لمشاركته الواسعة في فعالية يوم القدس العالمي، قال فيها "لقد منحتم -أيها الشعب العظيم- بحضوركم المليوني والشجاع في شوارع البلاد كافة، معنى ومظهرا جديدا للكفاح ضد شرور ووحشية أشقياء العصر، ورفعتم راية الحرية والاستقلال ورفض الظلم التي يحملها الشعب الإيراني عاليا في أفق التاريخ مرة أخرى".