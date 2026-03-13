حزب الله: أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة والعدو سيفاجأ في الميدان

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، مساء اليوم الجمعة، إن الحزب أعد نفسه لمواجهة طويلة وإن العدو سيفاجأ في الميدان.

وأضاف قاسم، في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي، إن حزب الله أخذ العبر والدروس من المواجهة السابقة، وأكد أنه ليس لإسرائيل بنك أهداف حقيقي، قائلا "وجدنا أن الظروف باتت ملائمة لنواجه العدو لإضعاف موقفه وجره إلى اتفاق أفضل".

وتابع أن "العدو الإسرائيلي لا يملك القدرة على تحقيق أهدافه"، قائلا إن المعركة التي يخوضها حزب الله هي معركة المقاومة ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن المعركة الحالية هي معركة الدفاع المشروع لمواجهة ما وصفه بالعدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان.

كما أكد أن المعركة ليست من أجل أحد بل هي لبنانية ومن منطلق الدفاع المشروع عن النفس.

وأشار إلى أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر منذ 15 شهرا، قائلا إنه لا حل أمام العدوان إلا المقاومة وإلا سيتجه لبنان إلى الزوال، وفق تعبيره.

وأشار قاسم إلى أن الحلول الدبلوماسية فشلت بشكل ذريع في وقف الاعتداءات من قتل وتهجير ودمار، داعيا الحكومة اللبنانية إلى أن تتوقف عما سماها التنازلات المجانية.

وكان حزب الله أعلن، أول أمس الأربعاء، إطلاق عملية "العصف المأكول"، وكثف عملياته ضد إسرائيل، ردا على هجماتها التي استهدفت مناطق واسعة في لبنان.

ومنذ 2 مارس/آذار الجاري، بدأ حزب الله مهاجمة مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على اعتداءات الاحتلال المتواصلة على لبنان، وكذلك على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، بينما شنت إسرائيل غارات متواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوبي وشرقي البلاد، وبدأت توغلات برية في الجنوب منذ 3 مارس/آذار الجاري.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية برية واسعة لإنشاء حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية.