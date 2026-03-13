سلام: لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل برعاية دولية

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وقال "إن لبنان مستعد للدخول في مفاوضات مع إسرائيل برعاية دولية، مضيفا أن "الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني".

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن "وقفا فوريا لإطلاق النار ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة إنسانية ملحة، فالقتال يجب أن يتوقف، وعلينا حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني احتراما كاملا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها سلام خلال مؤتمر "إطلاق النداء الإنساني العاجل للبنان 2026 في بيروت" اليوم نقلتها عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وذكر سلام، في كلمته، أن "الجيش اللبناني قام بالفعل بتفكيك أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى حصر السلاح تحت سلطة الدولة وحدها".

كما أشار إلى أن "حكومته اتخذت قرارا واضحا بحظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله ولجميع الجهات غير الحكومية، لبنانية كانت أم غير اللبنانية، مع دعوة جميع الأطراف إلى تسليم أسلحتها إلى الدولة".

ودعا رئيس الوزراء اللبناني "المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان؛ ليس فقط بكلمات التضامن، على أهميتها، بل من خلال تحرك سياسي وإنساني حاسم".

وقال إن حكومته "مصممة على استعادة سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وعلى حصر السلاح بيد الدولة وحدها".

وتابع سلام "اتخذت الأجهزة الأمنية أيضا إجراءات حازمة بحق الذين اعتدوا على قوات اليونيفيل، تأكيدا على التزامنا الراسخ حماية شركائنا الدوليين الذين يدعمون استقرار لبنان".

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، حضر مؤتمر اليوم الذي انعقد في "السراي الكبير" الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسفراء الدول المانحة، وممثلون عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة و11 وزيرا لبنانيا.