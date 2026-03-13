تجوّل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين في شوارع العاصمة طهران للمشاركة في فعاليات "يوم القدس"، رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق عدة في المدينة.

وظهر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، إضافة إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وأحمد رضا رادان مسؤول الأمن الداخلي، وهم يتجولون بين الحشود في شوارع طهران خلال المسيرات التي أُقيمت إحياء لـ"يوم القدس".

وجاء ظهور المسؤولين الإيرانيين وسط آلاف المشاركين الذين احتشدوا في شوارع العاصمة، رغم القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع داخل طهران خلال الساعات الماضية، في تصعيد عسكري طال مناطق في المدينة بالتزامن مع التجمعات الشعبية.

وأظهرت المشاهد مشاركة المسؤولين في المسيرات وتبادلهم الحديث مع المواطنين، بينما واصل المتظاهرون هتافاتهم المناهضة لإسرائيل، مؤكدين استمرار فعاليات "يوم القدس" رغم الضربات الجوية.

مشاركة غير متوقعة

وأفاد مراسل الجزيرة عبد الفتاح فايد من قلب العاصمة الإيرانية بأن ساحة الثورة وشارع باستور شهدا اليوم مشاركة غير متوقعة لعدد كبير من القادة الإيرانيين في فعاليات "يوم القدس"، على رأسهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني، بالإضافة إلى محمد مخبر عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشار المرشد الراحل.

وأشار فايد إلى أن القادة المشاركين في المسيرة أبدوا موقفا حازما في مواجهة التهديدات، حيث أكّد علي لاريجاني أن التحديات والهجمات الأمريكية والإسرائيلية لا تزيد الشعب الإيراني إلا تمسكا بأرضه وسيادته.

وأوضح فايد أن حضور كبار القادة الإيرانيين بهذه الصورة غير المسبوقة بين المواطنين في قلب العاصمة يرسل رسائل سياسية واضحة، مفادها أن إيران لن تتراجع عن موقفها، وأنها مستمرة في تحدي الضغوط العسكرية والدبلوماسية، مؤكدة صمودها الداخلي رغم التصعيد الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة.

رسائل سياسية

وفي تعليق على هذه المشاهد، قال مدير المركز العربي للدراسات الدكتور محمد صالح صدقيان إن الصور تُظهر الرئيس الإيراني وهو يسير بين المواطنين دون حراسة ظاهرة، مشيرا إلى أن شخصا واحدا فقط كان يحمل معطفه، بينما كان يتجول في التظاهرة ويلتقط الصور مع المشاركين.

إعلان

وأضاف صدقيان أن ظهور بزشكيان بين المواطنين رغم التهديدات الإسرائيلية يحمل رسائل سياسية، في ظل ما وصفه بمحاولات تصوير الوضع الداخلي في إيران على أنه قابل للانقسام أو الاضطراب.

كما لفت إلى أن مشاركة شخصيات سياسية في التظاهرات، ومن بينها أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تعكس رغبة القيادة الإيرانية في إظهار تماسكها في مواجهة التصعيد مع إسرائيل.

التزام واضح

وعلى هامش مشاركته في مسيرة "يوم القدس العالمي"، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن أسعار النفط العالمية قد تواصل الارتفاع في الفترة المقبلة، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التوترات التي تشهدها المنطقة وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.

واتهم الوزير الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل بجر المنطقة نحو ما وصفه بـ"الكارثة"، مؤكدا ضرورة محاسبة الدولتين على سياساتهما في المنطقة.

وأشار عراقجي إلى أن الإيرانيين يواصلون الخروج إلى الشوارع بأعداد كبيرة رغم الهجمات التي تتعرض لها البلاد، قائلا إن الملايين يشاركون في المسيرات تعبيرا عن التضامن مع النظام.

وأضاف أن المدن الإيرانية كافة، إلى جانب العاصمة طهران، أظهرت التزاما واضحا بدعم الجمهورية الإسلامية والقضية الفلسطينية والقدس.

لن نتراجع أمام المعتدين

وبدوره، قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي إن مشاركة الإيرانيين في مسيرات "يوم القدس" تعكس موقفا ثابتا في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لما وصفه بجبهات المقاومة.

وأضاف إيجئي، في تصريحات خلال مشاركته في المسيرات التي شهدتها العاصمة طهران، أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام المعتدين"، مشيرا إلى أن الحضور في فعاليات "يوم القدس" يأتي "دعما للشعب الفلسطيني ولأحرار العالم".

وأوضح أن إيران تقف إلى جانب الفلسطينيين حتى النهاية، قائلا إن بلاده "تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني المظلوم والمقتدر، وتدعم جميع جبهات المقاومة"، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية "لن تتراجع حتى إسقاط من وصفهم بأصحاب الصفات الفرعونية"، على حد تعبيره.

وشهدت عدة مدن إيرانية، الجمعة، مسيرات بمناسبة يوم القدس العالمي، حيث عبّر المشاركون عن دعمهم لفلسطين ورفضهم للولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل استمرار الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات داعمة للمسجد الأقصى، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، قبل أن يتجمعوا أمام جامعة طهران ويتوجهوا إلى ساحة صلاة الجمعة.

ويتم إحياء "يوم القدس العالمي" سنويا في آخر جمعة من شهر رمضان، حيث تُنظم في إيران وعدد من الدول مسيرات وفعاليات للتعبير عن التضامن مع فلسطين.