ردود متباينة بالمنصات بعد إعلان إيران الثالث ضرب الحاملة "لينكولن"

أثار إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" بصواريخ وطائرات مسيّرة، موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن مصداقية البيانات الإيرانية في مواجهة النفي الأمريكي القاطع.

وأعلن الحرس الثوري أن الحاملة تعرضت لأضرار بالغة وباتت تنسحب باتجاه الأراضي الأمريكية، غير أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) نفى تلك التصريحات جملة وتفصيلا، ووصفها بالكاذبة، مؤكدا أن الحاملة تواصل مهامها العملياتية في المنطقة دعما للعمليات العسكرية ضد إيران.

وتُنفذ العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران عبر حاملتي طائرات؛ هما "يو إس إس جيرالد فورد"، أكبر وأحدث حاملة طائرات في العالم، المتمركزة في البحر الأحمر، و"يو إس إس أبراهام لينكولن" المتمركزة في بحر العرب، وكل منهما مدعومة بمجموعة ضاربة من المدمرات المرافقة.

وبالتزامن مع الإعلان الصادر عن طهران والنفي من واشنطن، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن اشتباك وقع خلال الأسبوع الجاري بين قطع أمريكية وسفينة إيرانية اقتربت من الحاملة "لينكولن"، إذ أطلقت سفينة أمريكية النار على السفينة الإيرانية عدة مرات دون أن تصيبها، قبل أن تتدخل مروحية أمريكية مسلحة بصواريخ "هيلفاير" وتطلق صاروخين أصابا السفينة، فيما ظل مصير السفينة وطاقمها مجهولا.

المرة الثالثة

وليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها الحرس الثوري استهداف الحاملة "لينكولن"؛ إذ سبق له الإعلان عن ذلك مرتين منذ بدء الحرب الحالية، الأولى بصواريخ باليستية، والثانية بطائرات مسيّرة، في حين نفت القيادة المركزية الأمريكية في كل مرة وجود أي استهداف، ونشرت صورا للحاملة وهي تؤدي مهامها.

وفي السياق ذاته، تشير التقديرات الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي دمّر أو ألحق أضرارا بأكثر من 90 سفينة إيرانية منذ اندلاع الحرب، في مؤشر على حجم الخسائر التي تكبّدها الجانب الإيراني في المواجهات البحرية.

ورصدت حلقة (2026/3/13) من برنامج "شبكات" جانبا من تعليقات النشطاء على إعلان الحرس الثوري والنفي الأمريكي، حيث كتب حسام مدافعا عن الرواية الإيرانية لكنه برّر التحفظ في الرد:

"إيران تستطيع ضرب الحاملات الأمريكية بسهولة وتحقيق أضرار بالغة بها، ولكنهم لا يرغبون في تصعيد كبير قد يجعل إنهاء الحرب بمفاوضات شبه مستحيل، هم يحافظون على مستوى معين"

أما عبد الله فأشار إلى تكرار هذا النمط من الإعلانات الإيرانية منذ اليوم الأول للحرب، فكتب:

"من أول يوم للحرب وهم يقولون استهدفنا أبراهام"

في المقابل، استغرب هلالي مضمون الرواية الإيرانية ذاتها، متسائلا في نبرة ساخرة:

"كيف تنسحب إلى أمريكا بعد استهدافها؟ يعني ما تحطمت لمن استهدفتها؟"

وذهب قيصر إلى رفض الادعاء الإيراني جملة، مستندا إلى غياب أي دليل مستقل يدعمه، فغرّد:

"الخبر ادعاء من الحرس الثوري الإيراني، بس زي الادعاءات السابقة، سنتكوم نفت الإصابة، وقالت الحاملة مستمرة في عملياتها بدون أي دليل مستقل على ضربة أو انسحاب لأمريكا"

وفي تطور منفصل، أعلن الجيش الأمريكي اندلاع حريق في منطقة غسيل الملابس على متن حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، لأسباب وصفها بأنها غير قتالية، مشيرا إلى إصابة شخصين، مع استمرار الحاملة في العمل بكامل طاقتها.