حماس ترحب بموقف عُمان الرافض للتطبيع مع إسرائيل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان، تثمينها عاليا موقف سلطنة عمان، الذي عبَّر عنه وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، بأن بلاده "لن تدخل في أي عملية تطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم".

ووصفت حماس في بيانها، الذي صدر الخميس، موقف السلطنة بأنه "مشرّف" وقالت "نعتبره موقفا أصيلا يعكس إدراك السلطنة، حكومة وشعبا، لخطر الانخراط في المشاريع التطبيعية التي تهدف إلى الالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني وهيمنة الكيان الصهيوني على المنطقة".

وأضافت الحركة "نجدد دعوتنا للدول كافة لقطع العلاقات مع هذا الكيان الصهيوني المارق، صاحب الأجندات العدوانية والتوسعية في المنطقة، وتفعيل كافة أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".

موقف سلطنة عمان

وكان وزير خارجية عُمان بدر البوسعيدي قد أكد، الأربعاء، أن بلاده "لن تطبّع مع إسرائيل، ولن تنضم إلى مجلس السلام"، موضحا أن موقف بلاده ثابت تجاه قضايا المنطقة.

وشدَّد البوسعيدي خلال لقاء برؤساء تحرير الصحف المحلية على أن الحرب الحالية هدفها إضعاف إيران وإعادة تشكيل المنطقة، والدفع بملف التطبيع، ومنع قيام دولة فلسطينية، مرجّحا أن تتوقف الحرب قريبا، لكنه أكد على ضرورة الاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

وأشار إلى وجود مخطط أوسع يستهدف المنطقة، مبيّنا أن إيران ليست الهدف الوحيد فيه، وأن "كثيرا من الأطراف الإقليمية تدرك ذلك، لكنها تراهن على أن مسايرة الولايات المتحدة قد تدفعها إلى تعديل قراراتها وتوجهاتها".

وأكد البوسعيدي أن سلطنة عمان "ثابتة على مبادئ سياستها الخارجية رغم التحولات الخطيرة التي تشهدها المنطقة"، لافتا إلى أن "مسقط تواصل العمل من أجل وقف الحرب والعودة إلى مسار الدبلوماسية".