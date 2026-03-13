حقيقة فيديو احتراق طائرة تزويد بالوقود أمريكية في غرب العراق

نشرت إحدى القنوات العراقية مقطع فيديو مع ادعاء يظهر احتراق طائرة تزويد بالوقود تابعة للقوات الأمريكية، وجاء ذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية سقوط طائرة من هذا الطراز في غرب العراق.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع على نطاق واسع معتبرين أنه يوثق الحادث، خاصة مع عدم توفر أي صور لعملية تحطم الطائرة الأمريكية في المنطقة.

وبعد عملية تحقق أجرتها وحدة "المصادر المفتوحة" في الجزيرة، تبين زيف المقطع المتداول، وأن المشاهد الأصلية تعود إلى حادث احتراق طائرة في مطار مهرآباد بالعاصمة الإيرانية طهران نتيجة استهداف مباشر، وهو مقطع نشره ناشطون إيرانيون في فترات سابقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت مقتل أربعة أفراد من أصل ستة هم طاقم طائرة التزويد بالوقود التي سقطت في غرب العراق.

وأوضحت القيادة أن سقوط الطائرة لم يأت نتيجة نيران معادية أو صديقة، وأكدت استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة "المقاومة الإسلامية" في العراق عن إسقاط طائرة أمريكية واستهداف طائرة أخرى.