حرائق وسط إسرائيل جراء سقوط شظايا صاروخ إيراني انشطاري

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار مادية واندلاع حرائق كبيرة إثر سقوط عدة شظايا ناجمة عن صاروخ انشطاري في عدة مناطق وسط إسرائيل.

جاء ذلك بالتزامن مع سماع أصوات انفجارات قوية في القدس وتل أبيب عقب إطلاق صواريخ من إيران.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن أضرارا مادية وحرائق كبيرة اندلعت في مناطق وسط إسرائيل، من بينها تل أبيب ومدينة حولون، نتيجة سقوط شظايا صواريخ إيرانية.

وذكرت مواقع إسرائيلية، أنه تمّ رصد "أربع مناطق سقوط شظايا"، مفيدة بأن "قوات الإنقاذ تقوم بالتمشيط للبحث عن إصابات".

ونشرت منصات ومواقع إسرائيلية مقاطع مصورة تظهر ارتفاع ألسنة النيران مما قالت إنه "مصنع" وسط إسرائيل.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الـ45 من عملية "الوعد الصادق4″، بالتعاون بين القوات البحرية لحرس الثورة ووحدات الطائرات المسيّرة التابعة للجيش والحرس وحزب الله في لبنان.

وقال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري "أطلقنا 30 صاروخا باليستيا فائق الثقل بأوزان تتراوح بين طن وطنيْن باتجاه أهداف في الأراضي المحتلة".

وأضاف "الآن أصبح جزء جديد من سماء الكيان الصهيوني في متناولنا".

كما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه "ينفّذ الآن الهجوم الأكثر قوة على إسرائيل منذ بدء الحرب".

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، الجمعة، أن حصيلة المصابين منذ بدء الحرب على إيران بلغت 2975، بينهم 85 لا يزالون في المستشفيات.