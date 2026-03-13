جنوب أفريقيا تستدعي السفير الأمريكي بسبب تصريحات "غير دبلوماسية"

استدعت حكومة جنوب أفريقيا السفير الأمريكي لدى بريتوريا ليو برنت بوزيل الثالث، على خلفية تصريحات وُصفت بأنها "غير دبلوماسية"، في مؤشر على اتساع الهوة بين البلدين.

وقال وزير الخارجية رونالد لامولا إن بلاده طلبت من السفير أمس الأربعاء توضيح تصريحاته الأخيرة الخاصة بانتهاكات ضد الأقلية البيضاء والتي أثارت جدلا واسعا، مؤكدا أن "جنوب أفريقيا لن تقبل أي محاولة لإعادة المجتمع إلى انقسامات عنصرية".

وتأتي الخطوة في ظل ضغوط متواصلة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حكومة الرئيس سيريل رامافوزا، استنادا إلى مزاعم بأن الأقلية البيضاء من الأفريكانز تتعرّض للاضطهاد.

وكانت واشنطن قد فرضت العام الماضي رسوما جمركية بنسبة 30% على صادرات جنوب أفريقيا، قبل أن تلغيها بقرار قضائي، كما منحت صفة اللجوء للأفريكانز البيض، في وقت أوقفت استقبال معظم فئات اللاجئين الأخرى.

تصريحات مثيرة للجدل

وكان السفير بوزيل، المعروف بقربه من ترمب ونشاطه في الإعلام المحافظ، أثار انتقادات واسعة خلال أول ظهور علني له أمام رجال أعمال، حين وصف هتافا يعود لحقبة مقاومة الفصل العنصري بأنه "خطاب كراهية"، رغم أن القضاء الجنوب أفريقي سبق أن اعتبره جزءا من سياق النضال ضد حكم الأقلية البيضاء.

ورغم تراجعه لاحقا عبر منصة "إكس" قائلا إن ذلك "رأي شخصي"، فإن تصريحاته حول سياسات التمييز الإيجابي لصالح السود زادت من حدة الأزمة، إذ شبهها بممارسات الفصل العنصري، وهو ما رفضه وزير الخارجية الجنوب أفريقي بشدة.

أبعاد أوسع

لم يكن التوتر الحالي معزولا، فقد شهدت دول أوروبية مثل فرنسا وبلجيكا استدعاء سفراء أمريكيين خلال الأشهر الماضية، بسبب تصريحات اعتُبرت تجاوزا للأعراف الدبلوماسية.

ويرى مراقبون أن تعيين شخصيات مثيرة للجدل سفراء يعكس توجها أمريكيا لتوظيف الدبلوماسية في معارك سياسية وأيديولوجية، مما يفتح الباب أمام مزيد من الاحتكاكات مع شركاء دوليين.

وبينما تصر بريتوريا على أن سياساتها تهدف إلى معالجة إرث الفصل العنصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، تبدو العلاقة مع واشنطن مرشحة لمزيد من التوتر، خاصة إذا استمرت التصريحات الأمريكية في التشكيك بمسار جنوب أفريقيا بعد عام 1994.