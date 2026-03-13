ثلاث موجات خلال ساعة.. إيران توسع هجماتها وتتوعد الجنود الأمريكيين في "الفنادق والملاجئ"

شن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، سلسلة هجمات على إسرائيل ومواقع عديدة في دول المنطقة، متوعدا بـ"دفن الجنود الأمريكيين أينما كانوا في الفنادق والملاجئ".

وأعلن التلفزيون الإيراني إطلاق 3 موجات صاروخية خلال ساعة واحدة ضمن عملية "الوعد الصادق 4″، في حين أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية رصد إطلاق 3 موجات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال هذه المدة.

وقال الحرس الثوري إنه استهدف تل أبيب وإيلات والقدس الغربية وشمال إسرائيل، كما هاجم بالصواريخ والمسيَّرات قواعد أمريكية في المنامة وأربيل وقاعدة موفق السلطي في الأردن.

وأوضح الحرس الثوري أنه استخدم صواريخ خرمشهر برأس حربي يزن طنين، وعماد، وخيبر شكن برأس حربي يزن طنا واحدا.

ورصدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق الصواريخ باتجاه شمال اسرائيل، وأكدت انطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت برصد ضربة صاروخية منسقة ومتزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال إسرائيل، وقالت إنه جرى اعتراض صواريخ عدة أُطلِقت من لبنان، في حين أفادت صحيفة معاريف بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بشمال إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس، استهداف مواقع وأهداف إسرائيلية وأمريكية في الإمارات والعراق والكويت.

وقال الحرس في بيان إنه "تم استهداف مكان تجمُّع القوات الأمريكية على شارع الشيخ زايد في دبي، وموقع القوات الأمريكية في مطار أحمد الجابر في الكويت".

وأضاف "تم استهداف مقر إقامة مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة الظفرة في الإمارات، والقواعد الأمريكية المتنقلة في العراق".

ونقلت وكالة تسنيم عن استخبارات الحرس الثوري الإيراني قولها "أمريكا تريد استخدام إخوتنا العرب دروعا بشرية، وسنرصد الأمريكيين ونستهدفهم، ومن الأفضل لإخوتنا العرب عدم إيواء الأمريكيين بالفنادق والابتعاد عن أماكنهم".

وسبق أن حذَّر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، من أنه سيستهدف "المراكز الاقتصادية والبنوك" المرتبطة بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية.

سقوط طائرة أمريكية

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن "الدفاعات الجوية لجبهة المقاومة" نجحت في إسقاط طائرة تزويد بالوقود، مؤكدا مقتل 6 من أفرادها.

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها أسقطت "طائرة من نوع كيه سي-135 تابعة للاحتلال الأمريكي غربي العراق بالسلاح المناسب".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أن طائرة التزويد بالوقود الأمريكية المتحطمة غربي العراق كانت تقل 6 جنود بالفعل.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت سقوط طائرة تزويد بالوقود غربي العراق، وقالت إن الحادثة لم تكن نتيجة "نيران معادية أو صديقة".