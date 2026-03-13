ترمب: قادة إيران أوغاد مختلون وقتلهم شرف لي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قادة إيران بأنهم "أوغاد مختلون عقليا"، وقال إن قتلهم يُمثل شرفا عظيما له.

وقال ترمب في منشور عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة "تدمر النظام الإرهابي في إيران تدميرا كاملا"، مكررا ادعاءه بأن البحرية وسلاح الجو الإيرانيين قد جرى تدميرهما.

وتباهى الرئيس الأمريكي بقوة بلاده العسكرية، قائلا: "نمتلك قوة نارية لا مثيل لها وذخيرة غير محدودة ووقتا كافيا"، كما توعّد باستهداف القادة الإيرانيين، مضيفا: "راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين عقليا اليوم".

وكانت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أبلغت الكونغرس أن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلّف الولايات المتحدة 11.3 مليار دولار، وأن ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار استُخدمت خلال أول يومين من الغارات، وسط قلق متصاعد من استنفاد الحرب لمخزون الجيش الأمريكي من الأسلحة.

وزعم ترمب أن إيران قتلت أبرياء في أنحاء العالم طوال 47 عاما، في إشارة إلى الثورة الإيرانية عام 1979، وأضاف: "والآن، أنا أقتلهم بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. يا له من شرف عظيم!".

قادة مجموعة السبع لترمب: أنهِ الحرب بسرعة

وفي إطار متصل، ذكر موقع أكسيوس، أن ترمب قال لقادة مجموعة السبع، في اجتماع افتراضي الأربعاء الماضي، إن إيران على وشك الاستسلام، مضيفا: "لا أحد يعرف من هو القائد في إيران، لذلك لا يوجد من يستطيع إعلان الاستسلام".

وأضاف الموقع الأمريكي، نقلا عن 3 مصادر في مجموعة السبع، أن جميع قادة المجموعة حثوا ترمب على إنهاء الحرب على إيران بسرعة، وأكدوا ضرورة تأمين مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

وأشار أكسيوس أن مكالمة الرئيس الأمريكي وقادة مجموعة السبع جرت وسط قلق بالغ بين القادة بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب، وأفاد بأن المستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، حثوا ترمب على منع استغلال موسكو للحرب.

إعلان

"تحلّوا بالشجاعة واعبروا هرمز"

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بُثت اليوم، قال ترمب إن الولايات المتحدة ستُرافق السفن عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لكنه يأمل أن "تسير الحرب على ما يُرام"، متعهدا بضرب إيران "بقوة شديدة خلال الأسبوع المقبل".

وكان ترمب أكد، في تصريحات للقناة نفسها، في وقت سابق من صباح اليوم، أن طهران لم تعد تملك أي قوة بحرية، وأن جميع سفنها قد أُغرقت.

ودعا السفن التي تحاول العبور عبر مضيق هرمز إلى التحلّي بالشجاعة، قائلا: "لا يوجد ما يدعو للخوف. ليس لديهم أسطول بحري، أغرقنا جميع سفنهم".

واتهم إيران بأنها "كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط والتحكّم فيه بالكامل".

بشكل أو بآخر

وتطرق ترمب، في حديثه للقناة الأمريكية، إلى المرشد الإيراني الجديد، الذي أشارت تقارير لإصابته بجروح طفيفة في الضربة التي أودت بحياة والده المرشد السابق، وقال: "أعتقد أن مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة بشكل أو بآخر".

يُذكر أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي أمر الخميس بإبقاء مضيق هرمز، الذي يُعَد ممرا حيويا لتجارة النفط العالمية، مغلقا، وسارع الحرس الثوري إلى التعهّد بتنفيذ هذا الأمر، في وقت يتواصل فيه ارتفاع أسعار الخام بسبب الحرب.

لكنّ الحكومة الإيرانية لمّحت في الوقت نفسه إلى أنها قد تسمح بعبور المضيق لبعض السفن التابعة لدول تعدها غير معادية، وأكد مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أن إيران سمحت لسفن من دول عدة بعبور مضيق هرمز.

وقال: "لقد تحدثت إلينا بعض الدول بشأن عبور المضيق، وقد تعاونا معها"، من دون أن يحددها، وأضاف: "نعتبر أن الدول التي انضمت إلى العدوان لا ينبغي أن تستفيد من المرور الآمن عبر مضيق هرمز".

وبالتزامن مع بيان المرشد الإيراني، شدد الرئيس الأمريكي على أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أهم بالنسبة إليه من السيطرة على أسعار النفط، التي ارتفعت وفق بعض المؤشرات بنحو 50% منذ بداية الحرب.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران أن مضيق هرمز مغلق، وأنها ستهاجم أي سفن تحاول عبور هذا الممر الإستراتيجي، ما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الراحل علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، أدت بعضها إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بأعيان مدنية منها مصافٍ للنفط.