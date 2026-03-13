أعلنت سلطنة عُمان مقتل شخصين جراء سقوط مسيّرتين في ولاية صُحار، مع تواصل الهجمات الإيرانية على دول خليجية اليوم الجمعة، في حين أعلنت الإمارات والسعودية التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بمقتل شخصين جراء سقوط مسيّرة في منطقة صناعية بولاية صحار.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله "سقطت طائرتان مُسيرتان في ولاية صُحار، إحداهما في منطقة صناعية العوهي، ونتج عنها وفاة وافدين اثنين وبعض الإصابات، والأخرى في منطقة مفتوحة دون تسجيل أي إصابات، وتواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادثتين والتحقيق فيهما".

عشرات المسيّرات

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، فجر الجمعة، اعتراض طائرات مسيرة اخترقت أجواء البلاد، إحداها أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات في العاصمة الرياض.

وقالت الوزارة في تدوينات على منصة إكس، على فترات متقاربة فجر الجمعة، إنها اعترضت 53 مسيّرة بعد دخولها المجال الجوي للمملكة، دون تفاصيل عن مواقع اعتراضها.

وأفادت الوزارة باعتراض وتدمير 3 مسيّرات في محافظة الخرج والربع الخالي، بعد وقت قصير من إعلان اعتراض وتدمير مسيّرتين في محافظة الخرج.

وذكرت الوزارة أنها اعترضت ودمّرت 12 مسيرة في المنطقة الشرقية وحدها. وقبل ذلك بوقت قصير، أفادت بأنها اعترضت 7 طائرات مسيرة استهدفت المنطقتين الشرقية والوسطى من البلاد.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض 53 طائرة مسيرة وتدمير 5 صواريخ باليستية خلال 24 ساعة.

استهدافات بدبي

وفي الإمارات، أصيب مبنى في وسط دبي بشظايا ناجمة عن هجوم تم اعتراضه، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة المدينة الجمعة.

وأفاد شهود عيان في دبي لوكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجار مزدوج هز المباني وترك سحابة كبيرة من الدخان الأسود تتصاعد فوق منطقة مركزية.

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة إكس "أكدت الجهات المختصة أنه يتم التعامل مع حادث بسيط ناجم عن سقوط شظايا نتيجة اعتراض جوي، على واجهة أحد المباني وسط دبي، دون تسجيل إصابات".

وسقطت مسيّرة أمس الخميس قرب الحي المالي في دبي بعدما هددت إيران بضرب مراكز اقتصادية مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، مما دفع بعض الشركات إلى إجلاء موظفيها.

وتعرضت الإمارات لقصف إيراني متكرر خلال الحرب الحالية، مع استهداف مطار دبي، أحد أكبر مطارات العالم، ومينائها وأماكن أخرى.

ومنذ 28 فبراير/شباط تتعرض الدول العربية المذكورة لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولًا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.