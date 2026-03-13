الحرس الثوري يتحدث عن انسحاب حاملة الطائرات "لينكولن" والجيش الأمريكي ينفي

قال الحرس الثوري الإيراني، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، إنه استهدف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بصواريخ ومسيّرات وأصابها بأضرار كبيرة.

وأضاف الحرس الثوري أن الحاملة الأمريكية "تنسحب الآن نحو أمريكا" بعد استهدافها.

من جهته، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة، إن "مزاعم الحرس الثوري باستهداف حاملة الطائرات لينكولن كاذبة".

وأضاف أن حاملة الطائرات تواصل مهمتها في المنطقة دعما للحملة الجارية ضد إيران.

وبدورها، نقلت قناة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين أن سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، الأسبوع الماضي، وأن القوات الأمريكية أطلقت النار عليها.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في مرتين سابقتين خلال الحرب الحالية، استهداف هذه الحاملة، ووقعت الحادثة الأولى في الثاني من مارس/آذار الجاري باستخدام 4 صواريخ كروز، وفي ذلك الوقت صرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء التابع للحرس بأن الحاملة فرّت من موقعها إثر الهجوم.

وبعد 4 أيام من ذلك الاستهداف، تعرضت الحاملة لضربة جديدة عبر طائرات مسيرة على مسافة تبعد 340 كيلومترا من الحدود الإيرانية، وفقا للحرس الثوري.

وأظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، موقع حاملة الطائرات في المنطقة، بالتزامن مع الضربات الأمريكية الإسرائيلية المستمرة لإيران.

وكشف التحليل الجغرافي، الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، للصور الملتقطة السبت الماضي عبر القمر الصناعي "سينتينل-2″، أن الحاملة تقع في بحر العرب، على بعد 100 ميل بحري (ما يعادل 185 كيلومترا) عن السواحل العُمانية، ومسافة تبلغ 173 ميلا بحريا (نحو 320 كيلومترا) من السواحل الإيرانية.

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات على إيران في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية المحتدمة منذ 28 فبراير/شباط الماضي، والهجمات التي تشنها طهران على دول الخليج والعراق والأردن بذريعة "استهداف القواعد الأمريكية"، مع إعلان فصائل مسلحة عراقية استهداف قواعد داخل العراق كذلك.