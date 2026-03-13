أخبار|عربي

الجيش الفرنسي: مسيّرة شاهد قتلت ضابطا فرنسيا بكردستان العراق

This undated and unlocated handout picture released on March 13, 2026 by the Etat Major des Armees (The French Defense Staff) shows chief warrant officer Arnaud Frion who was killed in a drone attack on March 12, 2026 evening.
الضابط أرنو فريون الذي لقي مصرعه في هجوم بطائرة مسيرة مساء الخميس (الفرنسية)
Published On 13/3/2026

قتل ضابط فرنسي في كردستان العراق إثر هجوم بطائرة مسيرة من طراز شاهد المصممة في إيران، في حادثة تعد الأولى من نوعها للقوات الفرنسية ضمن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن مسؤول عسكري فرنسي.

وقال الكولونيل فرانسوا كزافييه دو لا شيناي للصحفيين إن الضابط أرنو فريون (42 عاما) قتل إثر "ضربة نفذتها مسيرة من طراز شاهد استهدفت الموقع الذي كان يتمركز فيه" قرب مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، في حين أشارت الوكالة الفرنسية للأنباء إلى أن القتيل جندي.

وتسلط الحادثة الضوء على الدور المتزايد للطائرات المسيرة في النزاعات الحديثة، إذ أصبحت هذه الأنظمة منخفضة الكلفة وعالية التأثير أحد أبرز أدوات القتال في الحروب المعاصرة، نظرا لقدرتها على تنفيذ هجمات بعيدة المدى وتجاوز كثير من أنظمة الدفاع التقليدية.

وبرزت في هذا السياق مسيرات مثل شاهد‑136، التي استخدمت في هجمات استهدفت مواقع متعددة في المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وبلغة الأرقام، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق نحو 600 صاروخ إلى جانب قرابة 2600 طائرة مسيرة من مواقع مختلفة داخل إيران باتجاه أهداف في المنطقة، سواء نحو إسرائيل أو دول الخليج أو العراق، في إطار التصعيد العسكري المتواصل في الشرق الأوسط.

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

