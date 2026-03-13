استخبارات أمريكية: النظام الإيراني لا يزال متماسكا

قال مصدران مطلعان لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية إن المعلومات الاستخبارية تشير إلى أن النظام الإيراني لا يزال موحَّدا، مع عدم وجود أي مؤشرات على انهيار وشيك رغم الضربات الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو أسبوعين.

ونقلت القناة، الخميس، عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ونواب أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود انقسامات كبيرة داخل النظام أو حدوث انشقاقات.

وأكدت المصادر أن تقييمات أجهزة الاستخبارات الأمريكية لقدرة النظام على البقاء كانت متسقة.

وقبل بدء الحملة الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، خلصت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إلى أنه في حال مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في الغارات الجوية، فإنه يمكن استبدال مسؤولين من داخل النظام به.

إضافة إلى تقييم وكالة الاستخبارات المركزية، خلص تحليل منفصل أجراه مجلس الاستخبارات الوطنية قبل بدء الحرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي إلى أن احتمال إسقاط النظام الإيراني جرّاء الهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية ضئيل.

كما أشارت المصادر إلى أن احتمال وصول حركة معارضة إلى السلطة يُعَد مستبعَدا، وفق القناة الأمريكية.

‌وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر مطلعة أن معلومات استخبارية أمريكية خلصت إلى أن القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة إلى حد كبير، وليست معرَّضة لخطر الانهيار في أي وقت قريب.

وفي تصريحات سابقة، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أنه يتوقع سيناريو مشابها لما حدث في فنزويلا في إيران، بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، في إشارة إلى تسلُّم ديلسي رودريغيز رئاسة فنزويلا وتعاونها مع الولايات المتحدة بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو واقتياده إلى نيويورك حيث يخضع للمحاكمة.

وأشار ترمب إلى أنه غير راضٍ عن تسلُّم المرشد الجديد مجتبى خامنئي المنصب الأعلى في البلاد، قائلا إنه يريد "حكاما في إيران يتعاونون مع الولايات المتحدة".

أهداف الحرب

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا إن أحد أهدافهم في إيران هو إضعاف جهاز الأمن حتى يتمكن الشعب الإيراني من تولي زمام مصيره، لكنَّ النظام الإيراني أكد أنه سيتعامل مع أي شخص "يلبي دعوة العدو إلى التظاهر باعتباره عدوا".

ومنذ اندلاع الحرب، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية، شملت الدفاعات الجوية والمواقع النووية وأعضاء من القيادة العليا.

وقدَّمت إدارة ترمب تبريرات متباينة للحرب. فعند إعلانه بدء العملية العسكرية، حث ترمب الإيرانيين على "تولي زمام حكومتكم"، لكنَّ كبار مساعديه نفوا لاحقا أن يكون الهدف هو الإطاحة بالقيادة الإيرانية.