إيران: مضيق هرمز سيبقى مغلقا وغاز إسرائيل ضمن بنك الأهداف

أعلن المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" العسكري الإيراني إبراهيم ذو الفقاري أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا مع التصعيد العسكري الجاري، مؤكدا أن العمليات الإيرانية ستتواصل "بقوة" ضد ما وصفها بالأهداف الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

وقال ذو الفقاري، في بيان عبر التلفزيون مساء الخميس، إن انعدام الأمن في الخليج ومضيق هرمز يعود إلى "الاعتداءات الأمريكية في المنطقة"، مشددا على أن السفن التي تعبر المضيق والخليج يجب أن تدرك أن التوتر القائم هو نتيجة هذا التصعيد.

ودعا المتحدث السفن التجارية في مضيق هرمز إلى الالتزام بالقوانين البحرية الإيرانية في ظروف الحرب لتفادي التعرض للاستهداف، مؤكدا أن بلاده ماضية في تنفيذ عملياتها العسكرية.

وقال ذو الفقاري إن القوات الإيرانية نفذت الموجة الـ42 من عملية "الوعد الصادق 4″، باستخدام مسيَّرات وصواريخ من طراز فتاح وخيبر شكن وقدر وعماد.

وأوضح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء أن القوات البحرية الإيرانية استهدفت مقر الأسطول الخامس الأمريكي باستخدام صواريخ ومسيَّرات، مشيرا إلى أن القوات الصاروخية ضربت أيضا قواعد أمريكية في المنطقة إضافة إلى أهداف في تل أبيب.

تهديد بضرب منشآت الطاقة

وفي سياق متصل، حذر إبراهيم ذو الفقاري من أن بلاده قد تستهدف قطاع الطاقة في المنطقة إذا تعرضت بنيتها التحتية لأي هجوم، وقال "سنحرق نفط المنطقة وغازها إذا هوجمت البنية التحتية للطاقة والموانئ الإيرانية".

وأعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أن حقلي الغاز الإسرائيليين "ليفياثان" و"كاريش" أصبحا ضمن دائرة الأهداف الإيرانية.

في الأثناء، أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أن طهران تمتلك أجيالا متطورة من الصواريخ لم تُستخدَم بعد.

وقال إن إيران لديها "قدرات وإمكانات كبيرة لإدارة حرب طويلة الأمد"، في إشارة إلى استعدادها لمواصلة المواجهة العسكرية في حال استمرار التصعيد.

ويوم 2 مارس/آذار، أغلقت طهران مضيق هرمز ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، مما تسبب في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ووزير الدفاع وقائد الحرس الثوري، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمرافق مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.