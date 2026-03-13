إيران تستعد لنقل جثامين 84 بحارا من سريلانكا بعد هجوم غواصة أمريكية

أعلن مصدر في السفارة الإيرانية بسريلانكا، اليوم الجمعة، عن بدء إجراءات استعادة جثامين 84 بحارا قضوا في هجوم طوربيد استهدف مدمرة إيرانية الأسبوع الماضي.

وكانت السفينة الحربية الإيرانية (دينا) تعرضت للهجوم من غواصة أمريكية في الرابع من مارس/آذار في أثناء عودتها من مناورة بحرية في الهند.

جاء ذلك في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ألحقت أضرارا بالغة بالأسواق وعطلت حركة التجارة والسفر في مناطق مختلفة من العالم.

إجراءات التسليم

وأمرت محكمة سريلانكية هذا الأسبوع بتسليم جثامين البحارة الذين قُتلوا في الهجوم، والمحفوظة في مشرحة مستشفى مدينة جالي الساحلية الجنوبية، إلى السفارة ‌الإيرانية.

وقالت وزارة الدفاع السريلانكية إنه من المقرر نقل الجثامين، اليوم الجمعة، في رحلة جوية خاصة تنطلق من مطار ماتالا الدولي، في الجزء الجنوبي من سريلانكا.

ونقلت رويترز، عن مصدر في السفارة الإيرانية كولومبو، إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثامين الطاقم الإيراني من المستشفى إلى مطار ماتالا، لكنه لم يذكر تفاصيل عن موعد إقلاع الرحلة.

ضغوط دبلوماسية وتوازنات اقتصادية

في حين التزمت وزارات الصحة والخارجية والدفاع في سريلانكا الصمت حيال طلبات رويترز للتعليق، نأت البحرية السريلانكية بنفسها عن الإجراءات الميدانية مؤكدة عدم مشاركتها في عمليات نقل الجثامين.

وبالتزامن مع أزمة السفينة "دينا"، منحت كولومبو تأشيرات دخول مؤقتة لمدة 30 يوما لـ208 من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "بوشهر"، التي رست في المنطقة ذاتها إثر أعطال فنية في المحرك.

وأشارت وزارة الدفاع السريلانكية إلى وجود قنوات اتصال مفتوحة بين الخارجية والسفارة الإيرانية للتنسيق بشأن الطاقم، إلا أن هذه التحركات تجري تحت مجهر الضغوط الدولية، حيث كشفت تقارير سابقة لرويترز عن مساعي واشنطن في كولومبو لعرقلة إعادة الناجين الـ32 من الهجوم على "دينا" إلى بلادهم.

وتضع هذه الأزمة سريلانكا في موقف حرج أمام شريكيها التجاريين، إذ تعتمد البلاد بشكل حيوي على الولايات المتحدة التي تستقبل نحو 40% من صادراتها من الملابس، بينما تظل إيران سوقا إستراتيجية ومستوردا رئيسا للشاي السريلانكي.