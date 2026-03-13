إطلاق صفارات الإنذار بقاعدة إنجرليك في تركيا

دوّت صفارات الإنذار، اليوم الجمعة، في قاعدة إنجرليك الجوية التركية، وهي منشأة رئيسية تابعة لحلف شمال الأطلسي، حيث تتمركز القوات الأمريكية قرب مدينة أضنة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية في وقت مبكر صباح الجمعة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على الحادثة التي وقعت بعد 4 أيام من إسقاط الدفاعات الجوية لحلف الناتو صاروخا باليستيا في المجال الجوي التركي أُطلق من إيران، وهو الثاني في غضون 5 أيام.

واستيقظ سكان أضنة التي تبعد 10 كيلومترات من قاعدة إنجرليك، حوالي الساعة 00.25 بتوقيت غرينتش على صوت صفارات الإنذار، التي استمرت لمدة 5 دقائق تقريبا، بحسب موقع إيكونوميم الإخباري للأعمال.

وأشار الموقع إلى أنّ العديد من الأشخاص نشروا لقطات مصوّرة بهواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يكون صاروخا متجها إلى القاعدة الجوية.

قاعدة تركية

وأمس الخميس، قالت وزارة الدفاع التركية إن قاعدة إنجرليك العسكرية هي قاعدة تركية وقائدها ضابط تركي برتبة عميد، مضيفة أن وجود جنود أمريكيين هناك لا يعني أنها قاعدة أمريكية، ومشيرة إلى وجود عسكريين من إسبانيا وبولندا وقطر متمركزين فيها.

وكانت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي اعترضت أول صاروخ باليستي في المجال الجوي التركي في الرابع من مارس/آذار، بعد 4 أيام على بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية في إيران، التي ترد عليها طهران بتنفيذ هجمات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

والاثنين، اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للناتو صاروخا ثانيا من إيران، مما دفع واشنطن لإغلاق قنصليتها في مدينة أضنة (جنوب)، ودعوة جميع المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة جنوب شرق تركيا.

ومنذ 28 فبراير/شباط تهاجم إيران بصواريخ وطائرات مسيرة دولا في المنطقة، وتقول إن الهدف ليست هذه الدول وإنما قواعد ومصالح أمريكية فيها، غير أن الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية.

وبدأت طهران هذه الهجمات ردا على العدوان الإسرائيلي الأمريكي المتواصل على إيران منذ 28 فبراير/شباط، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص، منهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.