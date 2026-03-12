6 هجمات على سفن خلال 24 ساعة بمضيق هرمز والخليج

في تطور لافت على التصعيد في الخليج العربي تعرضت ثلاث ناقلات وسفن، صباح اليوم الخميس، لهجمات في مضيق هرمز والخليج، فبعد ثلاث هجمات مماثلة يوم أمس الأربعاء، ليرتفع عدد السفن المستهدفة إلى 6 خلال أقل من 24 ساعة.

وأصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تحذيرا أمنيا بشأن استهداف سفينة حاويات أُصيبت بمقذوف مجهول على بُعد 35 ميلا بحريا (نحو 65 كيلومترا) شمال جبل علي في دولة الإمارات.

وفي تحذير منفصل، أفادت الهيئة بتعرض ناقلتي نفط لهجوم بمقذوف على بعد 5 أميال بحرية (نحو 9 كيلومترات) جنوب البصرة في العراق، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن إحداهما.

وأكدت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة لوزارة النفط تعرض الناقلة "سيفسيا فيشنو" (SAFESEA VISHNU)، المؤجرة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة معها، والناقلة "زفيروس" (ZEFYROS)، المحملة بالمكثفات لصالح شركة غاز البصرة، لهجوم أثناء وجودهما في منطقة التحميل الجانبي داخل المياه الإقليمية العراقية.

وأظهرت بيانات ملاحية من موقع "مارين ترافيك" أن الناقلة الأولى المستهدفة (SAFESEA VISHNU) "سيف سي فيشنو" ترفع علم جزر مارشال وتحمل رقم تسجيل (9327009)، وكانت وفقًا لآخر إشارة متاحة موجودة في منطقة انتظار ميناء خور الزبير. كما بيّنت البيانات أن الناقلة الثانية (ZEFYROS)، التي ترفع علم مالطا وتحمل رقم تسجيل (9515917)، كانت ترسو بمحاذاة الناقلة الأولى تقريبًا بحسب آخر إحداثيات مسجلة للسفينتين.

وتعود إدارة الناقلة "سيف سي" لشركة مقرها الولايات المتحدة، بينما تتبع الناقلة (ZEFYROS) لشركة مقرها اليونان، وفقًا لبيانات "مارين ترافيك".

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف السفينة "سيفسيا فيشنو"، في إطار ما وصفه باستهداف السفن الأمريكية في الخليج.

إعلان

وفي السياق ذاته، ذكر موقع "لويدز ليست" (Lloyd’s List) المتخصص في الشحن البحري أن السفينة الثالثة المستهدَفة قرب جبل علي هي سفينة الشحن "سورس بليسينغ" (SOURCE BLESSING)، التي ترفع علم ليبيريا وتحمل رقم تسجيل (9243198).

وبحسب "مارين ترافيك"، كانت آخر إشارة مُسجَّلة للسفينة عند الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت الدوحة، كما يُظهر سجل تحركاتها قيامها بانحرافات حادة قبل زيادة سرعتها وتغيير مسارها.

وكانت وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة قد رصدت تعرّض 3 سفن أخرى لهجمات بالقرب من مضيق هرمز، هي سفينتا البضائع السائبة "مايوري ناري" (MAYUREE NAREE) و"ستار جوينيث" (STAR GWYNETH)، إضافة إلى سفينة الحاويات "ون ماجيستي" (ONE MAJESTY).

تصعيد في استهداف الملاحة

وتمثل هذه التطورات تصعيدا في الصراع بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، إذ ارتفع عدد السفن التي تعرّضت لاستهدافات مؤكدة في المنطقة منذ بدء الحرب إلى ما لا يقل عن 16 سفينة، وفقا لرصد وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة.

وتكاد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية- أن تتوقف بالكامل منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، ما دفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع لمستويات لم تُسجَّل منذ عام 2022.

رفض مرافقة السفن

وفي تطور متصل، قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن البحرية الأمريكية رفضت تلبية طلبات شبه يومية من شركات الشحن لتوفير مرافقة عسكرية للسفن العابرة لمضيق هرمز منذ اندلاع الحرب على إيران.

ووفقا لتلك المصادر، بررت البحرية الأمريكية رفضها بارتفاع مخاطر الهجمات في الوقت الراهن، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير مرافقة بحرية متى دعت الحاجة.