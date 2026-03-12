3 فرق عسكرية وتعبئة احتياطية.. الجيش الإسرائيلي يوسّع الحرب على لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على عدة مناطق لبنانية في شرقي وجنوبي لبنان، اليوم الخميس، بحسب مراسلة الجزيرة، في وقت نقل فيه جيش الاحتلال تعزيزات كبيرة إلى الشمال، في إشارة إلى احتمال تعميق انتشاره البري في لبنان، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست

وأفادت مراسلة الجزيرة بتنفيذ الطيران الإسرائيلي غارات على بلدة قصرنبا في البقاع وجسر القنطرة في وادي الحجير وبلدتي رشاف وياطر وقعقعية الجسرفي قضاء النبطية ومحيط بلدة القنطرة جنوبي لبنان.

كما أفادت المراسلة بمهاجمة مسيّرة إسرائيلية على محيط بلدة تولين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

ووجه الجيش الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لسكان مبنى في دورس في بعبلك شرقي لبنان والسكان المجاورين له على الإخلاء.

وطلب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي السكان إخلاء تلك المباني بتهمة وجودهم قرب بنى تحتية يستخدمها حزب الله، داعيا السكان -في تغريدة على منصة إكس- للابتعاد مسافة لا تقل عن 300 متر.

تعزيزات كبيرة

في هذه الأثناء توقعت صحيفة جيروزاليم بوست أن ينفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة ما يقارب ألف هجوم في لبنان بما في ذلك عشرات الضربات الكبيرة في معقل حزب الله في الضاحية ببيروت.

وقالت الصحيفة إن حزب الله "يمتلك أكثر من ألف صاروخ بعيد المدى لمواصلة قصف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الصواريخ قصيرة المدى".

وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، بإرسال تعزيزات كبيرة إلى الشمال، في إشارة إلى احتمال تعميق الجيش الإسرائيلي لانتشاره البري في لبنان.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي أن زامير أصدر تعليمات بتعزيز القيادة الشمالية ونقل لواء جولاني من العمليات الجنوبية في غزة إلى القطاع الشمالي.

وقد سبق للجيش الإسرائيلي أن أرسل الفرقتين 36 و91 إلى عمق أكبر مما كان مُخططًا له في الأصل في جنوب لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بتزايد المواجهات المباشرة مع حزب الله على الأرض في جنوب لبنان، مع ورود تقارير متكررة عن "قتل خلايا مقاتلة يكشفها أثناء دورياته في مناطق جديدة". بالإضافة إلى ذلك، يكشف الجيش الإسرائيلي عن المزيد من المناطق في جنوب لبنان حيث أخفى حزب الله أسلحة.

وتضيف الصحيفة أنه "ورغم هذه النجاحات، نفّذ حزب الله عدة كمائن استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي".

بدروها كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن إقامة الجيش الإسرائيلي 18 موقعا إضافيا له بجنوبي لبنان منذ بدء الحرب الراهنة في 2 مارس/ آذار الجاري، مضيفة أنه "يستعد لتطبيق نموذج غزة على الأراضي اللبنانية".

وقالت الصحيفة إنه قبل الحرب، كان لدى الجيش الإسرائيلي 5 مواقع دائمة داخل لبنان، وهي نوع من الهياكل الدائمة، مضيفة أن هناك الآن 18 موقعا آخر في أعماق المنطقة، ودور القوات (الإسرائيلية) هو مطاردة مسلحي قوة رضوان، في إشار إلى قوات النخبة في حزب الله.

وتعمل في جنوبي لبنان الآن 3 فرق، ولإتمام المهمة، سيكون هناك حاجة إلى تعبئة احتياطية واسعة، وتستعد إسرائيل لتوسيع الحرب ضد حزب الله، وفقا للصحيفة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في مقتل 634 شخصا وإصابة أكثر من 1586 ونزوح نحو 817 ألفا، بحسب السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء.