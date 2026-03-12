وفاة القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلّم

نعى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، مساء أمس الأربعاء، القيادي البارز صالح مسلّم الذي توفي عن عمر 75 عاما في أربيل في إقليم كردستان العراق، بعد صراع مع المرض.

وذكرت الوسائل الإعلامية بالإقليم أن مسلّم كان يتلقى في مشفى بأربيل العلاج منذ فترة، بسبب فشل كلوي.

وقاد مسلم على مدى سنوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، وهو أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.

وقال الحزب في بيان إن مسلّم الذي كان عضوا في الهيئة الرئاسية للحزب وقبل ذلك رئيسا مشتركا للحزب، توفي في أحد مستشفيات أربيل "بعد صراع طويل مع المرض".

وأضاف "لقد كان الفقيد مناضلا صلبا كرّس حياته لخدمة قضية شعبه والدفاع عن حقوقه المشروعة، وأسهم عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والتنظيمي في ترسيخ قيم النضال والحرية".

نقل جثمانه لسوريا

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في أربيل بأن أعضاء في الحزب ومقرّبين من مسلّم تجمّعوا مساء أمس الأربعاء أمام المستشفى لوداع الفقيد الذي سيُنقل جثمانه إلى سوريا اليوم الخميس.

ويتحدر مسلم المولود في العام 1951 من مدينة عين العرب (كوباني) التي ترمز إلى أول انتصار حققته وحدات حماية الشعب الكردية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2015.

وساهم صالح في تأسيس ما يعرف بالإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في العام 2012 خلال الثورة السورية التي انطلقت عام 2011 ضد نظام بشار الأسد.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح "وحدات حماية الشعب"، تابعَين لحزب العمال الكردستاني الذي شنّ تمردا استمر لعقود ضد الدولة التركية وخلّف نحو 50 ألف قتيل.