وزير الإعلام اللبناني: سنتخذ إجراءات إذا تبين وجود للحرس الثوري على أراضينا

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، اليوم الخميس، إن الحكومة ستتخذ ما يلزم من إجراءات في حال ثبوت وجود عناصر من الحرس الثوري على الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى التوجه لمعاقبة كل من يمس السلم الأهلي.

وأضاف مرقص، في مقابلة مع الجزيرة، أن رئيس الحكومة نواف سلام طلب من وزير الخارجية استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية في بيروت واتخاذ الإجراء المناسب وفق القواعد التي تحكم العلاقات الدبلوماسية.

ولم يتم بحث وجود عناصر من الحرس الثوري في لبنان خلال جلسة الحكومة اليوم الخميس، لكن مرقص قال إن بيروت ستتخذ ما يلزم في حال ثبوت هذه الفرضية وفق مقتضى الحال.

ولفت إلى أن الحكومة بحثت أيضا ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من "بث للفتنة والتحريض على المسيحيين والطوائف وخطاب النبذ والكراهية".

وقال مرقص إن كل هذه الأمور تمس السلم الأهلي وله عقوبات محددة قانونا ستطبقها النيابة العامة بتكليف من وزير العدل الذي يمتلك الضابطة العدلية.

ورفض الوزير التطرق لما يمكن أن يقوم به لبنان ردا على الحشود الإسرائيلية المتزايدة على الحدود وتوغلها في العمق اللبناني، وقال إن هذا الأمر لم يكن مطروحا على جدول اجتماع اليوم.

هجوم مشترك

وأمس الأربعاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ عملية مشتركة مع حزب الله اللبناني، وقال إنها استمرت 5 ساعات واستهدفت أكثر من 50 هدفا في أنحاء إسرائيل.

وجاء الهجوم عبر صواريخ باليستية أطلقها الحرس الثوري ومسيرات هجومية وصواريخ أطلقها حزب الله، وطال قواعد عسكرية من حيفا شمالي إسرائيل وصولا إلى تل أبيب (وسط) وبئر السبع جنوبا، وفق البيان.