هجمات إسرائيلية بالمسيرات والحرس الثوري يمطر تل أبيب والقدس بالصواريخ

شهدت المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران تصعيدا جديدا منذ فجر الخميس، مع تبادل الهجمات الصاروخية والغارات الجوية التي طالت أهدافا في كل من طهران ومدن إسرائيلية عدة، إلى جانب ضربات استهدفت مواقع لحزب الله في بيروت.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل، اليوم الخميس، رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه منطقة القدس وتل أبيب الكبرى، في أحدث موجة من التصعيد بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض الصواريخ، في حين دوت صفارات الإنذار في القدس ومناطق واسعة من وسط إسرائيل.

من جهتها، أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجارات في منطقة القدس بالتزامن مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن الشرطة تجري حاليا عمليات مسح للكشف عن سقوط أسلحة أو أجزاء من صواريخ اعتراضية في القدس.

في المقابل، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ هجوما صاروخيا جديدا باتجاه الأراضي المحتلة، حيث أعلن الجيش أن الصواريخ قصفت أهدافا في قاعدة بالماخيم الجوية وقاعدة عويدا، إضافة إلى مقر الشاباك في الأراضي المحتلة.

كذلك، رصدت وسائل إعلام إيرانية تحليق مقاتلات في سماء مدينة همدان غربي إيران.

وفي هذا الصدد، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إثر هجوم نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية على مدينة فرديس في محافظة البرز.

كما أفاد مصدر مسؤول في محافظة مركزي الإيرانية بأن القصف الجوي الذي استهدف فجر اليوم مدينة أراك تسبب في إصابة 7 أشخاص، بعد استهداف 6 وحدات إنتاجية في منطقة صناعية بالمدينة.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية أن محافظ طهران أعلن تضرر ما لا يقل عن 12 مركزا طبيا في العاصمة، نتيجة الغارات الجوية التي شنتها القوات الأمريكية والإسرائيلية.

بالتزامن، أفادت مراسلة الجزيرة بأن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة على أطراف بلدة تولين في جنوب لبنان، بينما ذكر مراسل الجزيرة أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة الدوير في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

هجمات متبادلة

وفي السياق ذاته، أفاد التلفزيون الإيراني بأن "العدو" استهدف خلال الليل مستودعا في المنطقة الصناعية بمدينة كاشان في محافظة أصفهان، في حين ذكرت وكالة مهر أن هجوما أمريكيا إسرائيليا جديدا استهدف المنطقة الصناعية في مدينة رباط كريم جنوب طهران.

إعلان

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "موجة واسعة من الهجمات" فجر اليوم على أهداف تابعة للنظام الإيراني في طهران، مؤكدا في الوقت نفسه رصد إطلاق موجات من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت الصواريخ بعد تفعيلها، داعيا السكان في مناطق عدة إلى التوجه إلى الملاجئ.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربات على 10 أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، بينها مقرات استخبارات ومراكز قيادة، إضافة إلى استهداف منصات إطلاق صواريخ في مناطق مختلفة من لبنان.

رصد إطلاق صواريخ

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية برصد إطلاق صواريخ باتجاه مناطق واسعة من الأراضي المحتلة، شملت هضبة الجولان وخليج حيفا وشمال إسرائيل، إضافة إلى هجمات استهدفت وسط إسرائيل ومدينة إيلات جنوبا.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة، بينها تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي الجنوبي وحيفا، في حين أفاد مراسل الجزيرة بسماع انفجارات في مدينة إيلات عقب الهجوم الصاروخي.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من إيران نحو شمال إسرائيل سقطت في مناطق مفتوحة من دون تسجيل إصابات.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية نقل 179 شخصا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينهم 4 في حالة متوسطة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران بلغ 2745 مصابا.

الموجة الأربعين من عملية "الوعد الصادق 4"

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الأربعين من عملية "الوعد الصادق 4″، مؤكدا استهداف أكثر من 50 موقعا في أنحاء إسرائيل عبر صواريخ ومسيرات أُطلقت بالتنسيق مع حزب الله.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري أن العملية نُفذت بالتنسيق مع حزب الله في لبنان، عبر إطلاق نيران متواصلة استمرت نحو 5 ساعات.

وأوضح البيان أن الهجمات شملت إطلاق صواريخ "قدر" و"عماد" و"خيبرشكن" و"فتاح"، إلى جانب هجمات واسعة بالطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الضربات طالت مواقع عسكرية إسرائيلية من حيفا شمالا مرورا بتل أبيب ووصولا إلى بئر السبع جنوبا.

وأضاف البيان -الذي نقلته وكالة تسنيم- أن الهجمات استهدفت أيضا قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في المنطقة، مؤكدا أن العمليات ستتواصل في إطار الرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة ضد إيران، أسفرت عن مقتل المئات، من بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل وما تصفه بـ"قواعد ومصالح أمريكية" في عدة دول عربية.