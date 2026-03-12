روسيا تدعو أمريكا وإسرائيل للتفاوض مع إيران والصين تؤكد ضرورة الحفاظ على أمن هرمز

دعت روسيا، اليوم الخميس، إسرائيل والولايات المتحدة إلى وقف الهجمات على ‌إيران والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بينما أكدت الخارجية الصينية أن الأمن والاستقرار في مضيق هرمز "مصلحة دولية مشتركة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوضع الإنساني في المنطقة بالغ الصعوبة، وإن تفاقم الحرب يثير قلقا بالغا، مضيفة أن "عدد ضحايا العمل ⁠العسكري غير القانوني ⁠الذي قامت ⁠به واشنطن وتل أبيب في صفوف السكان المدنيين ‌بإيران، وبحسب السلطات، يُقدّر بالآلاف".

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "ستواصل روسيا اتخاذ خطوات لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط بأسرع ⁠وقت ممكن، وتسوية ⁠أي خلافات بالوسائل السلمية".

ودعت وزارة الخارجية الروسية إلى وقف فوري للضربات الأمريكية والإسرائيلية ⁠على إيران، قائلة -في بيان مع بدء الضربات- إن ⁠الوضع يجب أن "يُعاد إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية".

كما أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالات مع عدد من قادة دول الخليج،ـ وعرض دورا دبلوماسيا في تهدئة التوتر.

أمن مضيق هرمز

في السياق ذاته، قالت الخارجية الصينية إن الأمن والاستقرار في مضيق هرمز مصلحة دولية مشتركة، وأكدت أن الحفاظ على أمن واستقرار مضيق هرمز يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

وكان ⁠المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه ⁠جيا كون قال ‌في مؤتمر صحفي دوري، الأربعاء، ⁠إن بكين "لا توافق" على ⁠الهجمات على ⁠دول الخليج ⁠وتندد ⁠بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين ‌والأهداف غير العسكرية.

وتواجه الصين، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط من الشرق الأوسط، تحديا إستراتيجيا مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 45 في المئة من واردات الصين النفطية تمر عبر هذا المضيق، مما يجعل أي تهديد لإغلاقه خطرا مباشرا على أمنها الطاقي.