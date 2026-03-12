بزشكيان يشترط لإنهاء الحرب وترمب يؤكد استمرارها حتى إنجاز المهمة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب يتطلب ضمانات دولية بوقف دائم للهجمات وتعويضات لطهران، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن ستواصل القتال رغم تأكيده أن الولايات المتحدة "انتصرت".

وفي منشور له على منصة "إكس"، طالب بزشكيان أيضا بحصول بلاده على تعويضات، وقال إن "الحقوق المشروعة لإيران يجب الاعتراف بها"، دون أن يحدد ماهية الحقوق التي يقصدها.

وفي المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده انتصرت في الحرب، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستواصل القتال، قائلا "لا نريد الانسحاب مبكرا، أليس كذلك؟ علينا إتمام المهمة".

وأضاف أنه "لا يحبذ أحد أن يعلن النصر مبكرا، لكن لقد ‌انتصرنا.. في الساعة الأولى، انتهى الأمر"، مؤكدا أن الولايات المتحدة أغرقت 58 سفينة حربية إيرانية.

وعاد ترمب فأكد أن الولايات المتحدة "قضت على إيران فعليا"، ملمحا في تصريحاته إلى أن ‌الولايات المتحدة ستواصل القتال في الوقت الراهن، قائلا "لا نريد العودة ‌كل ‌عامين".

من جهتها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف العسكري يتمثل في "القضاء على قدرة إيران على بسط نفوذها ضد أمريكا وجيرانها"، مؤكدة أن المهمة "لا تقتصر على الدفاع ضد التهديدات الإيرانية بل تشمل تفكيكها بشكل منهجي"، وقالت إن النظام الإيراني يفقد قدراته الجوية يوما بعد يوم.