بعد أيام من خلافة والده.. مجتبى خامنئي يدشن حسابه الجديد على "إكس"

أطلق المرشد الأعلى الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي، خلال الساعات القليلة الماضية، حسابه الرسمي على منصة "إكس"، وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان مجلس خبراء القيادة الإيراني رسميا تنصيبه مرشدا أعلى للجمهورية الإسلامية، خلفا لوالده الراحل إثر اغتياله.

ويحمل الحساب الجديد المعرّف (@Rahbarenghelab_) تحت اسم "إعلام قائد الثورة الإسلامية"، ويُعرّف عن نفسه في النبذة الشخصية بأنه "الحساب الرسمي لأخبار ومنشورات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي".

وفي السياق ذاته، دعا الحساب الرسمي للمرشد الراحل علي خامنئي (باللغة الفارسية) متابعيه وجمهور منصة "إكس" إلى متابعة الحساب الجديد لخليفته مجتبى خامنئي.

واستهل الحساب نشاطه بنشر مقتطف من البيان الرسمي لـ"مجلس خبراء القيادة" المتعلق بتنصيبه؛ حيث جاء في التغريدة الأولى "إن مجلس خبراء القيادة، وانطلاقا من الواجب الشرعي واستشعارا للمثول بين يدي الله تعالى، وفي جلسته الاستثنائية اليوم، يعيّن ويُعلن آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (حفظه الله)، بناء على التصويت الحاسم لأعضاء المجلس المحترمين، بصفته القائد الثالث لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المقدس".

وحصد حساب المرشد الجديد آلاف المتابعين بعد وقت قصير من تدشينه، كما بادرت حسابات إيرانية بارزة بمتابعته فور إطلاقه، من بينها حساب علي لاريجاني، ووكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.

وكان مجتبى قد انتُخب خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في اليوم الأول من الحرب في 28 فبراير/شباط 2026. وبعد إعلان انتخابه، بث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريرا عن أبرز محطات حياته، واصفا إياه بأنه "جريح حرب رمضان" الجارية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنه مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.