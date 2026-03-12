ماكرون يطالب إسرائيل بالتخلي عن أي هجوم بري على لبنان

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته لإسرائيل بضرورة التخلي "بوضوح" عن أي هجوم بري على الأراضي اللبنانية، مطالبًا في الوقت ذاته حزب الله بوقف هجماته "فورًا"، وشدد على أن انخراط الحزب في المواجهة مع إسرائيل كان "خطأ جسيمًا" .

وجاءت تصريحات ماكرون في بيان نشره باللغة العربية عبر منصة "إكس"، عقب محادثات مطولة أجراها مع الرئيسين اللبناني جوزيف عون والسوري أحمد الشرع.

ووصف ماكرون المرحلة الحالية بأنها "فرصة تاريخية" للبلدين اللذين عانيا طويلاً من الأزمات الإقليمية والاستبداد، مشيدًا بجهود الرئيس عون في مواجهة التهديدات التي تمس أمن لبنان ووحدته.

تنسيق لبناني سوري لدعم الاستقرار

وفي سياق التحولات السياسية في المنطقة، أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى دعمه لجهود السلطات اللبنانية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها، مؤكدًا أن التنسيق بين أعلى السلطات في بيروت ودمشق يعد ركيزة أساسية لبناء علاقات سليمة وبنّاءة.

وفي اتصال هاتفي تلقاه عون من الشرع، أكد الرئيسان على ضرورة التنسيق في ضبط الحدود المشتركة ومنع أي انفلات أمني من أي جهة، كما تداولا خلال الاتصال الهاتفي التطورات الراهنة في المنطقة بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا واسعًا، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي توغلاً بريًا محدودًا في جنوب لبنان منذ الثالث من مارس/آذار الجاري، ترافق مع غارات جوية مكثفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى.

ووفقًا للسلطات اللبنانية فقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى مقتل 570 شخصًا ونزوح أكثر من 759 ألفًا حتى مساء الثلاثاء الماضي.

إعلان

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/ آذار الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/ شباط الماضي هجوما متواصلا على البلاد، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.