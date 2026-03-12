كيم وابنته يختبران صواريخ إستراتيجية ومغردون: يتعامل بمنطق القوة

اصطحب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ابنته خلال حضوره اختبار لإطلاق صواريخ كروز إستراتيجية، وهو ما استدعى تفاعلا على مواقع التواصل.

وتواصل كوريا الشمالية تعزيز قدراتها العسكرية، في إطار برنامج تسلح متسارع، يشمل القوة الصاروخية والبرية والجوية، وكذلك البحرية التي تضم المدمرة "تشوي هيون 51".

ووفق حلقة (2026/3/12) من برنامج "شبكات"، فقد اصطحب الزعيم الكوري الشمالي ابنته التي يعتقد أنها سترثه في الحكم إلى اختبار الصواريخ التي تقول بيونغ يانغ إنها قادرة على حمل رؤوس نووية.

ولم تدخل هذه الصواريخ الخدمة بعد لكن كوريا الشمالية تصفها بالإستراتيجية، وقد تم تجريبها من على متن المدمرة "تشوي هيون 51″، التي تم الإعلان عنها في 2014.

وأطلقت بيونغ يانغ أول سفينة من هذه الفئة قبل شهور قليلة وهي تزن 5 آلاف طن ويصل طولها إلى 145 مترا، وهي مزودة بالأسلحة التالية:

نظام إطلاق عمودي للصواريخ.

صواريخ مضادة للسفن.

صواريخ كروز بعيدة المدى.

مدفع بحري رئيسي.

نظام دفاع قريب ضد الصواريخ والطائرات.

منصات طوربيد.

مكان لطائرة هليكوبتر أو مسيّرة.

وقبل أيام، زار كيم جونغ أون هذه السفينة في رحلة تجريبية لاختبار قدرتها على المناورة، وقد أبدى رضاه عن أدائها، مشيرا إلى أن تسليح البحرية بالأسلحة النووية يحقق تقدما، مما يعطي البحارة جاهزية لتنفيذ ما سماه هجوما إستراتيجيا.

وعلى مواقع التواصل، تفاعل المغردون مع مشهد كيم جونغ أون، الذي قالوا إنه يتعامل مع العالم بمنطق القوة الذي لا يفهم غيره.

فقد كتب خالد، أن زعيم كوريا الشمالية يواصل تعزيز قوته في صمت، قائلا:

"والله زلمة قاعد بشتغل، ليش الكلام! قاعد بعزز قوة بلده من كل النواحي عشان لما يطب عليهم حد يواجههم"

كما تحدث جوهر عن صرامة الرجل في التعامل مع موظفيه وعدم تساهله، بقوله:

"الغلط عند كيم ما يغتفر، شوف كيف يراقب كلشي بنفسه ويتابع كل صغيرة وكبيرة.. الله يعين الي يزل عنده"

أما فرهان، فأثنى على قوة كيم جونغ أون، بقوله:

"في قاعدة تقول إذا امتلكت النووي لن يلمسك أحد.. هذا سر البقاء في هذا العالم القائم على استعراض القوة"

وأخيرا، أعربت سورا عن إعجابها بعلاقة الزعيم الكوري الشمالي بابنته، بقولها:

"تعجبني علاقته بابنته الصراحة، يوخذها يطعميها آيس كريم يوخذها لفة بالطيارة، حتى على اطلاقات الصواريخ يوخذها"

يشار إلى أن كيم جونغ أون، اصطحب ابنته أيضا إلى أكبر مصانع الأسلحة في البلاد لاختبار مسدس حديث، للاطلاع على خط الإنتاج، وإجراء اختبارات حية، فيما قالت تقارير إنه جزء من تدريبها على القدرات العسكرية.