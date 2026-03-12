قتلى في هجوم على مقرات للحشد الشعبي غربي العراق

قالت مصادر للجزيرة إن قصفا جويا استهدف 3 مقرات للواء 19 بهيئة الحشد الشعبي في منطقة القائم بمحافظة الأنباء غربي العراق، مما أسفر عن سقوط قتلى فجر اليوم الخميس.

وذكر مصدر أمني عراقي للجزيرة أن 10 قتلى على الأقل سقطوا وأصيب آخرون في القصف.

وقدرت وسائل إعلام عراقية أعداد القتلى بنحو 20 قتيلا كحصيلة أولية، مرشحة ارتفاع الأعداد. ولم تعلن السلطات العراقية عن أي تعليق حول القصف الذي وقع فجرا.

من ناحية أخرى، قالت حركة "عصائب أهل الحق" إن "استهداف مقر اللواء 19 أسفر عن عدد كبير من القتلى والجرحى وهذا استهتار بأرواح العراقيين".

هجوم في كركوك

من ناحية أخرى، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن ضربة استهدفت مقرا للحشد الشعبي في مدينة كركوك بشمال العراق، مما أسفر عن مقتل اثنين.

وقال مسؤول أمني في كركوك للوكالة إن ما لا يقلّ عن عنصرين بالحشد الشعبي قتلا في ضربة استهدفت مقرّهم وأدّت إلى اندلاع حريق في الموقع. وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة.

من جهته، قال مسؤول في الحشد الشعبي للوكالة إن ما لا يقلّ عن 3 أفراد قُتلوا في القصف. وانتشرت قوات الأمن بكثافة حول الموقع القريب من مطار المدينة.

الحشد الشعبي

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس عام 2014 لمحاربة "تنظيم الدولة"، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة. ويضم الحشد في صفوفه أيضا ألوية تابعة لفصائل موالية لإيران.

وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل وتنضوي أيضا ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تتبنى يوميا منذ بدء الحرب هجمات بالمسيّرات والصواريخ على "قواعد العدو" في العراق والمنطقة.

وشكّل العراق على مدى أعوام ساحة لصراع النفوذ بين واشنطن وطهران، وسعت حكوماته المتعاقبة منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح نظام صدام حسين في 2003، لتحقيق توازن دقيق في علاقاتها مع القوتين.

ومنذ بدء الحرب، وجدت السلطات نفسها وسط نزاع لا دور لها فيه أو تأثير ملموس عليه.

ولم تؤكد الولايات المتحدة أو إسرائيل شنّ ضربات على العراق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، رغم اتهامهما بذلك.