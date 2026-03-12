ليلة دامية في بيروت.. عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي وهجوم مكثف لحزب الله

قُتل وأصيب العشرات -فجر الخميس- بغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء في العاصمة اللبنانية بيروت، وسط تواصل الغارات على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، فيما أعلن حزب الله إطلاق عملية "العصف المأكول"، وأكدت إسرائيل اعتراض صواريخ مع إطلاق الحزب وإيران هجوما متزامنا.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص وإصابة 31 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الرملة البيضاء بساحل بيروت، دون أن يعلق عليها الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة.

وكان مئات النازحين قد اتخذوا من شاطئ الرملة البيضاء المتاخم لضاحية بيروت الجنوبية ملاذا لهم، بعد تلقيهم أوامر إسرائيلية بإخلاء منازلهم في الضاحية وجنوب لبنان.

ومن جهته، أكد مراسل الجزيرة استهداف إسرائيل لشقة سكنية بمنطقة عرمون في جبل لبنان، دون تعليق إسرائيل على هذا الاستهداف.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3 أشخاص، فضلا عن إصابة طفل في الغارة الإسرائيلية على منطقة عرمون.

كما قُتل شخصان وأصيب 6 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير انطار في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على برج الشمالي قضاء صور جنوبي البلاد أدت إلى مقتل 4 مواطنين وإصابة 9 بجروح.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان -منذ أيام- أكثر من 630 قتيلا بينهم 91 طفلا، فضلا عن أكثر من 1586 مصابا، وفق وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، في حصيلة ترتفع يوميا جراء الغارات الإسرائيلية.

غارات على الضاحية

وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد منتصف الليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب 10 أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق تعبيره.

إعلان

ومساء الأربعاء، أكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة 17 لبنانيا بغارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية.

هجمات حزب الله

في الأثناء، تواصلت هجمات حزب الله على أهداف إسرائيلية. وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم باعتراض صواريخ أطلِقت من لبنان باتجاه حيفا.

ودوّت صفارات الإنذار في أرجاء تل أبيب الكبرى ووسط إسرائيل والسهل الساحلي الجنوبي وحيفا شمالا، في ظل قصف مزدوج من إيران نحو الوسط، ومن حزب الله في لبنان نحو المناطق الشمالية.

وبعد منتصف الليل، أعلن الحزب استهداف قاعدة غليلوت في ضواحي مدينة تل أبيب بصلية من الصواريخ النوعية.

وأضاف الحزب أنه استهدف بالمسيّرات قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية في شمال إسرائيل، مشيرا إلى استهداف ثكنة يعرا الإسرائيلية بسرب من المسيّرات.

وقال أيضا إنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث بقذائف المدفعية.

وقصف حزب الله بصواريخ نوعية قاعدة بيت ليد التي تضم معسكرات تدريب للواء الناحل ولواء المظليين، وفق بيان للحزب.

كذلك أعلن أنه استهدف بسرب من المسيّرات الانقضاضية مستوطنتيْ نهاريا وكريات شمونة.

والأربعاء، أعلن حزب الله إطلاق سلسلة هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة تحت اسم عملية "العصف المأكول"، استهدفت مستوطنات ومواقع وقواعد وتجمعات للجيش الإسرائيلي.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الجاري، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي هجوما متواصلا، خلّف 1332 قتيلا على الأقل، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، هاجم حزب الله موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، قائلا إن هجومه أتى ردا على اغتيال المرشد الإيراني وعلى اعتداءات إسرائيل المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.