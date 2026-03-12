عاجل,
أخبار

عاجل | وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني: إسقاط مسيرة في أجواء ولاية خصب دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية

ترامب ومادورو
Published On 12/3/2026
|
آخر تحديث: 19:28 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان