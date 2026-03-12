استهداف سفينة قرب الإمارات وتصاعد الهجمات في مضيق هرمز

أكدت هيئة ‌عمليات التجارة ‌البحرية ‌البريطانية، الخميس، ورود تقارير عن واقعة على بعد 35 ميلا بحريا شمالي جبل علي في الإمارات، فيما تعرضت سفن لهجمات في مضيق هرمز.

وأفادت بأن ربان أبلغ عن تعرض سفينة حاويات لضربة بمقذوف مجهول، مشيرة إلى اندلاع حريق صغير بها.

وقالت إن جميع أفراد الطاقم بخير ولا تقارير عن أي تأثير على البيئة حتى الآن.

وصباح الأربعاء، قالت هيئة ‌عمليات التجارة ‌البحرية ‌البريطانية، ‌إنها ⁠تلقت بلاغا ⁠عن ⁠حادث ‌على ‌بعد 25 ‌ميلا ‌بحريا ‌شمال ⁠غرب ⁠رأس الخيمة في الإمارات.

وأضافت الهيئة البريطانية أن ربان سفينة حاويات أبلغ عن تعرض السفينة لأضرار جراء ما يشتبه بأنه مقذوف مجهول، مشيرة إلى أن حجم الأضرار غير معروف حاليا لكن التحقيق جار وجميع أفراد الطاقم بخير.

هجمات على سفن

وأمس الأربعاء كذلك، قالت هيئات للأمن البحري وإدارة المخاطر إن ثلاث سفن تعرضت لضربات بمقذوفات مجهولة في مضيق هرمز، أحدها التي أصيبت على بعد 25 ميلا بحريا من رأس الخيمة وكانت ترفع علم اليابان.

وأفادت شركات للأمن البحري بأن سفينة أخرى، وهي ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال، تعرضت أيضا لضربة بمقذوف مجهول على بعد نحو ‌50 ميلا شمال غربي دبي.

كما أصيبت سفينة شحن ترفع علم تايلند "بمقذوفين مجهولي المصدر" في أثناء عبورها المضيق مما تسبب في حريق وأضرار في غرفة المحرك.

بدورها، نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن بيان للحرس الثوري أن السفينة التايلندية "تعرضت لإطلاق نار من مقاتلين إيرانيين"، في ما يعد أول اشتباك مباشر يخوضه الحرس الثوري بعدما اقتصر سابقا على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة.

وتضمن ‌بيان الحرس الثوري الإيراني إشارة إلى سفينة أخرى قال إنها تعرضت لهجوم بقذائف صباح أمس الأربعاء.

وتعد أحدث الهجمات تصعيدا في الصراع بين إيران والقوات الأمريكية والإسرائيلية، مما يرفع عدد السفن التي تعرضت للقصف في المنطقة منذ بدء القتال إلى 16 على الأقل.

وتكاد حركة الملاحة عبر المضيق، حيث يمر نحو خُمس النفط العالمي، تتوقف تماما منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، مما دفع أسعار النفط العالمية للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2022.

ويحذر الحرس الثوري الإيراني من تعرض أي سفينة تعبر المضيق للهجوم. وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتكثيف الهجمات الأمريكية على إيران إذا استمرت في عرقلة الملاحة في المضيق.

رفض مرافقة سفن

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن البحرية الأمريكية رفضت تلبية طلبات شبه يومية من قطاع الشحن لتوفير مرافقة عسكرية عبر مضيق هرمز منذ بداية الحرب على إيران.

وتذرعت البحرية الأمريكية بأن خطر الهجمات مرتفع للغاية في الوقت الراهن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد ذكر أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مرافقة بحرية متى دعت الحاجة.