نتنياهو: نقوم بتغيير الشرق الأوسط ونتحول ببعض المجالات لقوة عالمية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

حققنا إنجازات كبيرة ستغير الموازين بالشرق الأوسط

نقوم بتغيير الشرق الأوسط ونتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية

نعقد تحالفات جديدة كانت تبدو قبل أسابيع أضغاث أحلام

إيران

نحن في أيام تاريخية والعملية ضد إيران مستمرة

الخطر الأكبر على إسرائيل موجود في إيران

حزب الله سيدفع ثمنا باهظا بسبب عدوانيته ضد إسرائيل

النظام الإيراني وضع خطة من أجل تدمير إسرائيل بالصواريخ الباليستية ومحاولة تطوير قنبلة نووية

النظام الإيراني بنى منظومة لإبادة إسرائيل عبر وكلائه وصواريخه الباليستية ومشروعه النووي

لو لم نتحرك ضد إيران لأصبحت صناعاتها العسكرية محصنة جدا تحت الأرض

حزب الله يشعر بقوتنا وسيدفع ثمنا باهظا جدا

نعمل من أجل توفير الظروف للشعب الإيراني من أجل طرد النظام

نضرب الحرس الثوري الإيراني والباسيج بقوة في مقارهما وحواجزهما

لحظة حرية الشعب الإيراني اقتربت ولكنها بيد الشعب وحده

لن نسمح للإيرانيين بتطوير تهديدات وجودية على إسرائيل

لن أتحدث بشكل مفصل عما نخطط له بشأن ضرباتنا المقبلة ضد إيران

العلاقة مع ترامب

خلقنا تحالفا غير مسبوق مع الولايات المتحدة وأتحدث مع ترمب كل يوم

العلاقات بيني وبين ترمب أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا بين زعيمي البلدين