نتنياهو يهدد بقتل مجتبى ويتباهى بـ"تغيير الشرق الأوسط"

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، باغتيال المرشد الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي، وقال في أول مؤتمر صحفي منذ بدء الحرب إن تل أبيب "حققت إنجازات كبيرة ستغير الموازين في الشرق الأوسط".

وبعد قرابة الأسبوعين من بدء الحرب على إيران، قال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يضرب بقوة الحرس الثوري الإيراني والباسيج (قوات التعبئة في إيران) في مقارهما وحواجزهما وإن إيران لم تعد كما كانت قبل بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة عليها.

وأضاف "لو لم نتحرك ضد إيران لأصبحت صناعاتها العسكرية محصنة جدا تحت الأرض"، ووصف المسؤول الإسرائيلي إيران بأنها "الخطر الأكبر على إسرائيل".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تل أبيب تعمل على "توفير الظروف للشعب الإيراني من أجل طرد النظام"، متحدثا عن "اقتراب حرية الشعب الإيراني ولكنها بيد الشعب وحده".

وامتنع المسؤول الإسرائيلي عن الكشف عن خطط تل أبيب بشأن ضرباتها المقبلة ضد إيران.

تغييرات إقليمية

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب تقوم "بتغيير الشرق الأوسط وتتحول إلى قوة إقليمية وفي بعض المجالات إلى قوة عالمية"، وأضاف "نعقد تحالفات جديدة كانت تبدو قبل أسابيع أضغاث أحلام" دون أن يكشف عن ماهية هذه التحالفات.

واعتبر نتنياهو أنه أنشئ "تحالفا غير مسبوق مع الولايات المتحدة"، واصفا علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بانها أقوى بكثير مما كانت عليه سابقا بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي.

ولم تخل التصريحات الصحفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي من رسائل للداخل الإسرائيلي، وقال "أتعرض لمحاكمة سياسية ويجب منحي الوقت لهزيمة أعدائنا وعقد التحالفات في الإقليم"، في إشارة إلى استمرار محاكمته في قضايا جنائية منذ العام 2020.