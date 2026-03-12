طهران تعلن اغتيال قيادي بالحرس واستهداف ناقلة أمريكية واعتقال "عملاء"

أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية عن اغتيال القيادي في القوات الجوفضائية في الحرس الثوري العميد إسماعيل دهقان قبل يومين في مدينة أراك وسط البلاد. وأفادت بأن القيادي في الحرس اغتيل مع 4 أفراد من عائلته وتم تشييعهم الليلة الماضية.

كما قال الحرس الثوري إن قواته استهدفت فجر اليوم ناقلة نفط أمريكية في المياه الخليجية بسبب عدم امتثالها لتحذيرات القوات البحرية الإيرانية.

وأوضح الحرس الثوري أن ناقلة سايف سيا (safe sia) كانت مملوكة للولايات المتحدة وترفع علم جزر المارشال.

وحذر الحرس من أنه على السفن وناقلات النفط التي تعبر المياه الإقليمية ومضيق هرمز أن تعلم بأن حالة انعدام الأمن في هذه المنطقة هي نتيجة العدوان الأمريكي على المنطقة، مضيفا أنه على جميع السفن أن تتحرك وفقا لقوانين العبور من مضيق هرمز والمياه الإقليمية التي أعلنتها إيران بسبب الظروف الحربية.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال خلية مكونة من 6 أشخاص في محافظة كرمان، شرقي البلاد، كانوا يترقبون فرصة للحضور في الشارع لإثارة الاضطرابات. كما قالت إنها اعتقلت "عميلا مسلحا تابعا للولايات المتحدة وإسرائيل" في مدينة شهر بابك في محافظة كرمان.

وأعلنت شرطة محافظة لرستان غربي البلاد عن اعتقال أحد العناصر المرتبطة بالموساد الإسرائيلي في مدينة خرم آباد وضبط تجهيزات إلكترونية وأدوات اتصالات من مكان إقامته.