صواريخ إيرانية تخترق الدفاعات الإسرائيلية واستهداف موقع نووي في طهران

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن إيران أطلقت خلال الحرب نحو 250 صاروخا باتجاه إسرائيل، نصفها صواريخ انشطارية، وأوضحت الصحيفة أن 11 صاروخا انشطاريا تجاوزت الدفاعات الجوية خلال هذه الحرب، مقابل 3 خلال حرب يونيو/حزيران العام الماضي.

وأضافت أنه قبل أيام أخفقت الدفاعات الجوية باعتراض صاروخ انشطاري وانفجر فوق تل أبيب الكبرى، كما أفادت بأنه عند انفجار الصاروخ سقطت منه قنابل عنقودية عدة في مواقع مختلفة، 7 منها في مناطق مأهولة بالسكان على امتداد 27 كيلومترا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمته موقع "طالقان" المركزي في طهران، المخصص لتطوير قدرات حيوية في مجال تطوير الأسلحة النووية ضمن مشروع عماد، وفق الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الوصول إلى الأهداف الحساسة في إسرائيل بات أسهل مع تدمير أجهزة الرادار التابعة "للعدو"، مضيفا أنهم نجحوا اليوم في استهداف عدد من قواعد "العدو" بالقرب من تل أبيب وعملياتهم تزداد دقة كل يوم.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ الموجة الـ41 من عملية "الوعد الصادق 4″ عبر إطلاق الصواريخ والمسيّرات ضد أهداف في الأراضي المحتلة وأهداف أمريكية في المنطقة.

وأوضح أنه أطلق أكثر من 10 صواريخ باليستية برؤوس حربية تزن أكثر من طن وصواريخ فتّاح الفرط صوتية ومسيّرات هجومية.

وسياسيا، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن أي اعتداء على الجزر الإيرانية سيحطم كل أشكال ضبط النفس، وأكد أننا "سنتخلى عن كل أشكال ضبط النفس، وسنجعل مياه الخليج تجري بدماء الغزاة"، متابعا أن دماء الجنود الأمريكيين مسؤولية ترمب الشخصية.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن العدو لا يمكنه أن يبدأ الحرب حينما يشاء ويطالب بوقف إطلاق النار متى ما يشاء. كما أكد على أن "قواتنا المسلحة مصممة وعازمة على تلقين العدو درسا لن ينساه"، مضيفا أن "تركيزنا الآن على جميع المستويات موجّه إلى الدفاع الشامل عن بلادنا".

وأعلن مساعد محافظ خوزستان عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين في "هجمات العدو على المناطق السكنية" بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمس 900" في محافظة إيلام غربي البلاد، كما أعلنت عن مقتل مواطن إيراني وإصابة عدد آخر في هجوم إسرائيلي بالمسيّرات على مدينة فرديس التابعة لمحافظة ألبرز.