رئيس وزراء باكستان في السعودية لمناقشة الوضع الأمني الإقليمي

وصل رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية قصيرة للمملكة، يناقش فيها العلاقات بين البلدين والوضع الأمني المتوتر في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن شهباز شريف يزور السعودية ليوم واحد، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الوكالة أن الزعيمين سيناقشان خلال اجتماعهما "التوترات المستمرة في المنطقة والوضع الأمني الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية صرّح في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بأن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني للسعودية "تأتي ضمن التنسيق بين البلدين بشأن قضايا السلام والأمن الإقليميين وإنهاء العنف".

اجتماع سابق

وفي السابع من الشهر الحالي، بحث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الاعتداءات الإيرانية على المملكة، وذلك في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك المبرمة بين البلدين في سبتمبر/أيلو 2025.

وترمي اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين الرياض وإسلام آباد إلى "تعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم"، كما تهدف إلى تطوير التعاون الدفاعي بين الجانبين وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء.

وتنص الاتفاقية على أن أي اعتداء على أحد البلدين يُعد اعتداء عليهما معا.