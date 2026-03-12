شاهد.. الحرس الثوري يقصف ناقلة نفط أمريكية في الخليج

بث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثّق لحظة استهداف ناقلة نفط أمريكية بصاروخ بحري تابع للحرس الثوري في مياه الخليج، في تطور يعكس تصاعد التوتر العسكري في محيط مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري دعا السفن التجارية إلى الالتزام باللوائح البحرية الإيرانية لتجنّب التعرض للصواريخ، في إشارة إلى تشديد طهران إجراءاتها في الممرات المائية الإستراتيجية بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعد إعلان إيران في 2 مارس/آذار الجاري إغلاق مضيق هرمز، ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري، فضلا عن صعود أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية واسعة.

ويُعَد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من الخليج.

تحذيرات إيرانية

وفي سياق متصل، حذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية أبو الفضل شكارجي من أن موانئ دول الخليج لن تكون آمنة إذا تعرضت موانئ بلاده لأي تهديد.

وجاء ذلك خلال مشاركة شكارجي في برنامج تلفزيوني، تعليقا على إعلان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية دعت فيه "العاملين المدنيين في الموانئ الإيرانية وأطقم السفن إلى الابتعاد فورا عن المنشآت التي تمارس فيها أنشطة عسكرية".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث قوله إن الحرس الثوري موجود في الميدان بكامل عناصره، وأن السيطرة على الخليج "تحت أيديهم".

كما دعا المسؤول العسكري الإيراني دول المنطقة إلى عدم السماح باستخدام أراضيها في أي هجمات أمريكية ضد إيران.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد حذرت، في وقت سابق، المدنيين من الاقتراب من الموانئ التي تستخدمها إيران على طول مضيق هرمز، متهمة طهران باستخدام موانئ مدنية لتنفيذ عمليات عسكرية.