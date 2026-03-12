حريق على متن حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد" والأسطول الخامس يوضح الأسباب

أعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" (USS Gerald R. Ford) أثناء أداء مهامها في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحارَين اثنين.

وأوضح الأسطول الخامس، في بيان رسمي، أن الحريق نشب في غرف الغسيل الرئيسية للسفينة، مؤكدا أن الحادثة لا تتعلق بأي عمل قتالي، وأنه تم احتواء النيران والسيطرة عليها بالكامل.

وبشأن الأضرار المادية، شدد البيان على أن منظومة الدفع الخاصة بالسفينة لم تتعرض لأي أذى، وأن حاملة الطائرات لا تزال تعمل بكامل جاهزيتها العملياتية ولم تخرج من الخدمة.

وفي ما يتعلق بالإصابات، أشار الأسطول إلى أن بحارين يتلقيان العلاج الطبي حاليا إثر تعرضهما لإصابات وُصفت بأنها "غير مهددة للحياة"، مؤكدا أن حالتهما الصحية مستقرة، وأنه سيتم تقديم معلومات إضافية فور توفرها.

وتنتشر حاليا حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد في البحر الأحمر"، والحاملة "يو إس إس أبراهام لينكولن" في بحر عُمان.

وقبل أيام، قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن الولايات المتحدة تستعد لنشر حاملة طائرات ثالثة في المنطقة في إطار الهجمات على إيران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.