حرب إيران تكلف أمريكا 11.3 مليار دولار في أسبوع واحد

أبلغت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس أن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلف الولايات المتحدة 11.3 مليار دولار، وفق ما أكده مصدر نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.

وكشف المسؤولون عن هذا الرقم خلال جلسة مغلقة مع أعضاء مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، ولا يشمل التكلفة الإجمالية للحرب لكن تم تقديمه للمشرعين الذين طالبوا بمزيد من المعلومات حول الصراع.

وأبلغ مسؤولون في الإدارة الأمريكية المشرعين أيضا بأن ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار استُخدمت خلال أول يومين من الغارات.

مزيد من التمويل

ويتوقع عدد من مساعدي الكونغرس أن يقدم البيت الأبيض قريبا طلبا إلى الكونغرس للحصول على تمويل إضافي للحرب.

وقال بعض المسؤولين الأمريكيين إن الطلب قد يصل إلى ‌50 مليار دولار، بينما قال آخرون إن هذا التقدير يبدو منخفضا.

وعبر أعضاء في الكونغرس -قد يضطرون قريبا إلى الموافقة على تمويل إضافي للحرب- عن قلقهم من أن الصراع سيستنفد مخزونات الجيش الأمريكي، في وقت تعاني فيه صناعة الدفاع بالفعل من صعوبات في تلبية الطلب.

ولم تقدم الإدارة الأمريكية تقييما عاما لتكلفة الصراع أو فكرة واضحة عن مدته المتوقعة.

وطالب المشرعون الديمقراطيون بأن يدلي مسؤولو الإدارة بشهادة علنية ‌تحت ‌القسم حول خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحرب، بما في ذلك المدة التي قد تستغرقها، وما هي خططه المتعلقة بإيران بمجرد توقف القتال.

وكان الرئيس الأمريكي قال خلال زيارة إلى كنتاكي الأربعاء: "إننا انتصرنا" في الحرب، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل المعركة لإنهاء المهمة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أورد أنباء عن أن الأسبوع الأول من الحرب -التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي- كلف واشنطن مبلغ 11.3 مليار دولار.