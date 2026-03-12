المرشد الإيراني مجتبى خامنئي: إذا استمر الوضع ستُفعل جبهات لا خبرة للعدو فيها

قال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، اليوم في أول بيان له، إن بلاده أفشلت مساعي تقسيمها، وأضاف أنه "في حال استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة".

ودعا المرشد الإيراني إلى الاستفادة من جميع الإمكانات لإغلاق مضيق هرمز، والتحرك في "جميع الميادين الرخوة للأعداء" في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا إن القوات الإيرانية "سدت طريق العدو بضرباتها القوية أخرجته من وهم إمكانية السيطرة على وطننا وتجزئته".

وفي تصريح لافت، أعلن المرشد مجتبى أنه في حال "استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة".

وجاء في بيان المرشد الإيراني الجديد أن إيران "لن تتوانى عن الانتقام للجرائم التي ارتكبها العدو لا سيما جريمة مدرسة ميناب"، وقال إن بلاده "ستحصل على التعويضات من العدو بأي حال وإن امتنع فسندمر ممتلكاته بالقدر نفسه".

رسائل للجوار

وقال مجتبى خامنئي في البيان الذي نقله التلفزيون الإيراني "نؤمن بالصداقة مع دول الجوار لكننا مجبرون على استمرار استهداف القواعد الأمريكية فيها"، مرجعا ذلك إلى أنه تم استهداف الأراضي الإيرانية من تلك القواعد.

وأكد المرشد الإيراني على أن القوات الإيرانية لا تستهدف سوى القواعد الأمريكية في المنطقة، ودعا دول المنطقة إلى إغلاق القواعد الأمريكية.

وطلب مجتبى من دول المنطقة "تحديد موقفها من المعتدين ومن قتلة أبناء شعبنا"، وقال "لا بد أن دول المنطقة أدركت أن ادعاء أمريكا بإقامة السلام لم يكن سوى كذبة".

رسائل للداخل

ووجه المرشد الإيراني رسائل أخرى للداخل الإيراني ولحلفاء طهران في المنطقة، وقال "يجب أن يكون الشعب حاضرا بقوة في جميع الميادين لإفشال كل مخططات الأعداء".

ودعا مجتبى إلى "تعطيل القواعد الأمريكية فورا لأن أبناء شعبنا قتلوا انطلاقا منها".

وأشاد المرشد الإيراني الجديد بما قام به حزب الله اللبناني وجماعات مسلحة عراقية مقربة من إيران عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وقال إن حزب الله "المضحي جاء لنصرة الجمهورية رغم جميع العوائق"، واعتبر أن الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفت مصالح أمريكا "سلكت بشجاعة نهج نصرة الجمهورية الإسلامية".