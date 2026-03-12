بعد قرار مجلس الأمن.. اعتراض صواريخ ومسيّرات إيرانية في دول خليجية

تواصلت الهجمات الإيرانية على دول خليجية منذ الساعات الأولى لليوم الخميس، إذ أعلنت الإمارات والسعودية والكويت التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن السلطات المختصة تعاملت مع حادث سقوط مسيّرة على مبنى في منطقة دبي كريك هاربور، مشيرا إلى تنفيذ عمليات إخلاء لمبنى في المنطقة.

ولاحقا أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المعنية سيطرت على الحادث بشكل كامل، مع ضمان سلامة جميع السكان، ودون تسجيل أي إصابات.

كذلك قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت الأربعاء مع 6 صواريخ باليستية و7 صواريخ جوالة و39 طائرة مسيّرة.

كما تعاملت "مع 268 صاروخا باليستياً و1514 مسيّرة منذ بدء الاعتداء الإيراني"، وفق وزارة الدفاع الإماراتية.

وفي السعودية، أكدت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير أكثر من 18 مسيّرة في المنطقة الشرقية، فضلا عن اعتراض وتدمير 3 صواريخ باليستية كانت متجهة إلى قاعدة الأمير سلطان الجوية، ومسيّرة كانت متجهة إلى حقل الشيبة.

وفي الكويت، أشار الجيش إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.

وفي البحرين، أفادت وزارة الداخلية بأن العدوان الإيراني استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها تصدت الأربعاء لـ9 صواريخ باليستية إيرانية وعدد من المسيّرات، مشيرة إلى سقوط صاروخ بمنطقة غير مأهولة.

إدانة الهجمات

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارا يدين هجمات إيران الصاروخية على دول خليجية والأردن، بعد أن قدمت البحرين مشروع القرار باسم مجلس التعاون الخليجي.

ورحبت قطر بقرار مجلس الأمن مشددة على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فورا لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

كما جددت الدعوة إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السعودية بقرار مجلس الأمن الذي يدين الهجمات الإيرانية على أراضي الدول الخليجية والأردن.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول خليجية وعربية لعمليات استهداف بصواريخ ومسيّرات إيرانية، في إطار استهداف طهران ما تصفها بـ"قواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة" ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

لكن الهجمات الإيرانية استهدفت أماكن مدنية ومنشآت الطاقة، وأسقطت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأبنية في دول الخليج، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي مطالِبةً بوقف هذه الاعتداءات.