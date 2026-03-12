تايلند تستدعي سفير إيران وتطالب باعتذار بعد استهداف سفينة في هرمز

استدعت تايلند، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى بانكوك بعد استهداف سفينة تايلندية قرب مضيق هرمز.

وطالبت وزارة الخارجية التايلندية إيران بالاعتذار عن الأضرار التي لحقت بسفينة تايلندية أُصيبت بمقذوف في مضيق هرمز أمس ‌الأربعاء، مما أدى إلى اندلاع حريق وأجبر الطاقم على مغادرة السفينة.

وقالت الوزارة إنها سعت، اليوم الخميس، إلى الحصول على توضيح من السفير الإيراني بشأن ملابسات الواقعة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان نقلته وكالة ‌أنباء تسنيم، إن السفينة "تعرضت لنيران ‌من ‌مقاتلين إيرانيين".

فقدان 3 بحارة

وأفادت شركة شحن تايلندية بأن 3 من أفراد طاقم سفينة تابعة لها تعرضت لهجوم بمقذوفين الأربعاء أثناء عبورها مضيق هرمز "يُعتقد أنهم عالقون على متنها".

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قالت شركة "بريسش شيبينغ" للشحن إن "3 من أفراد الطاقم يعتقد أنهم مفقودون وعالقون في غرفة محركات" السفينة "مايوري ناري" المسجلة في تايلند، والتي تضررت جراء الهجوم.

وأشار المدير العام للشركة خالد هاجم في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية إلى "عدم التمكُّن حتى الآن من إرسال أي أحد على متن السفينة، على الرغم من إخماد الحريق. نحن نبحث عن خيارات مختلفة" لإنقاذ أفراد الطاقم الثلاثة.

وأشارت الشركة إلى أنّ البحّارة العشرين الآخرين الذين كانوا على متن السفينة، وجميعهم من الجنسية التايلندية، "تم إجلاؤهم بأمان وهم الآن في سلطنة عمان".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء عن استهدافه السفينة لتجاهلها "التحذيرات".

من جانبه، أدان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية التايلندية بانيدول باتشيمساوات، في مؤتمر صحفي، "أعمال العنف المرتكبة ضد السفن التجارية".

وقال: "نبذل قصارى جهدنا للعثور على الأشخاص الثلاثة المفقودين"، مضيفا أن جميع السفن التايلندية غادرت مضيق هرمز.