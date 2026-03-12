الهجمات على الخليج.. حريق في البحرين واستهداف مطار الكويت

تواصل إيران هجماتها على دول الخليج مع تصاعد وتيرة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر، إذ تسببت الهجمات الإيرانية على دول الخليج في خروج 6 خطوط كهرباء عن العمل في الكويت وحريق ضخم في خزان وقود بالبحرين وعمليات تصد في الإمارات والسعودية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت إن 6 خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في عدة مواقع من البلاد خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا خلال عملية التصدي لعدد من الطائرات المسيرة.

وأضافت أن ذلك "تسبب في حدوث اهتزاز مؤقت في الشبكة الكهربائية وانقطاع جزئي ومحدود للتيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد". لكنها "أكدت أن الوضع الكهربائي والمائي لا يزال تحت السيطرة".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن فرق الإطفاء سيطرت على حريق اندلع بمبنى سكني جنوبي البلاد "بعد استهدافه بمسيرة معادية".

من ناحية أخرى، قال الطيران المدني الكويتي إن مطار الكويت الدولي تعرض لاستهداف مسيرات، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية فقط.

وفي السعودية، قالت وزارة الدفاع، اليوم الخميس إنها اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين في الربع الخالي كانتا متجهتين نحو حقل شيبة النفطي.

كما أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، أنها أسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها باتجاه منطقة تضم سفارات أجنبية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع على منصة إكس بعد تأكيده اعتراض السعودية لطائرة مسيرة أخرى في شرق البلاد "تم إسقاط مسيرة معادية أثناء محاولتها الاقتراب من حي السفارات".

وفي عمان، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن سفارة واشنطن لدى مسقط رفعت توجيهاتها بشأن "الاحتماء في المكان" بالنسبة لكامل أراضي سلطنة عمان.

وأفادت بلومبرغ نيوز، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، بأن سلطنة عُمان أخلت ميناء الفحل الرئيسي لتصدير النفط من جميع السفن ونقلتها خارج مضيق هرمز كإجراء احترازي.

الإمارات

من جانبها، أعلنت الإمارات، الخميس، أن دفاعاتها الجوية تتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

جاء ذلك في بيانين متطابقين نشرتهما وزارة الدفاع الإماراتية فجر الخميس، بفارق نحو ساعتين.

وقالت في البيانين إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وذكرت أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

مسيرة إيرانية

وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الخميس، بأن إيران استهدفت بطائرة مسيرة برجا في دبي زعمت أنه كان يؤوي قوات أمريكية.

وذكرت القناة في منشور على حسابها في تطبيق تليغرام أن "حريقا اندلع في أحد أبراج دبي الذي كان يستخدم كمخبأ للجنود الأمريكيين الذين هاجموا إيران"، وأرفقته بفيديو يظهر النيران تتصاعد من طابق علوي لأحد المباني.

ونشر المكتب الإعلامي لدبي على منصة إكس أن السلطات تستجيب "لحادث يتعلق بسقوط طائرة مسيرة على مبنى في محيط خور دبي".

وقال المكتب الإعلامي لدبي: "السلطات تتعامل مع حادث بسيط ناجم عن تحطم طائرة مسيرة ولم يتم تسجيل أي إصابات".

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء الأربعاء، أنها تعاملت مع 13 صاروخا و39 مسيرة من إيران، مما يرفع إجمالي التعامل منذ الاعتداءات الإيرانية في 28 فبراير/ شباط الماضي إلى 283 صاروخا، و1514 مسيرة.

وفي البحرين، أعلنت السلطات، الخميس، عن هجوم إيراني على خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق شمالي البلاد.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "عدوان إيراني سافر يستهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق والجهات المختصة تباشر إجراءاتها"، دون ذكر تفاصيل عن الهجوم أو طبيعته.

ودوت أصوات صفارات الإنذار في البحرين، وطلبت وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين "التزام الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وعلى صعيد متصل، أعلنت الوزارة القبض على 4 مواطنين بدعوى "قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بإرسال صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة".

3300 صاروخ ومسيرة

وأحصت وكالة أنباء الأناضول التركية استهداف إيران 7 دول عربية بنحو 3300 صاروخ وطائرة مسيرة، خلال 12 يوما منذ اندلاع الهجمات.

وذكرت الوكالة أنه حتى مساء أمس الأربعاء، استهدفت إيران مواقع في تلك البلدان بما لا يقل عن 3293 صاروخا ومسيرة بالإضافة إلى طائرتين هجوميتين.

وبحسب رصد الوكالة، تعد الإمارات الأكثر تعرضًا للهجمات، تلتها الكويت ثم البحرين وقطر والأردن والسعودية، فيما كانت سلطنة عُمان الأقل استهدافًا بنحو 12 مسيّرة على الأقل.

واللافت في حصيلة الأربعاء، عودة إيران لاستهداف السلطنة بعد أكثر من أسبوع من التوقف.

وجاءت المعلومات التي أحصتها الأناضول على النحو التالي:

الإمارات: 268 صاروخًا باليستيًا و1514 مسيّرة و15 صاروخ كروز

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان الأربعاء، أنها ومنذ بدء الهجمات الإيرانية عليها تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 268 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخا جوالا (كروز)، و1514 طائرة مسيرة.

الكويت: 242 صاروخا و459 مسيّرة

أفادت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان للجيش الأربعاء، بالتصدي لعدد من الصواريخ الباليستية اخترقت الأجواء باتجاه جنوب البلاد، دون وقوع أي أضرار، بخلاف التصدي لهجوم من طائرات مسيرة معادية.

وأفاد مركز التواصل الحكومي بالكويت، الثلاثاء، بأنه تم التعامل مع 237 صاروخا باليستيا و445 طائرة مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني.

كما أعلنت وزارة الدفاع الكويتية لاحقا اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة معادية، بخلاف اعتراض صاروخين باليستيين اخترقا أجواء البلاد.

البحرين: 106 صواريخ و177 مسيّرة

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان الأربعاء، اعتراض وتدمير 106 صواريخ (لم تحدد الطراز) و176 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين منذ بدء الهجمات الإيرانية.

قطر: 163 صاروخًا و72 مسيّرة على الأقل ومقاتلتان

لم تعلن قطرحصيلة محدثة جديدة بشأن الاستهدافات الإيرانية حتى صباح الأربعاء، لكن حسب بيانات رصدتها وكالة الأناضول، فإن قطر تعرضت لهجمات بـ163 صاروخًا و72 مسيّرة على الأقل وطائرتين مقاتلتين.

وفي تفصيل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، في بيان، تعرض البلاد لهجوم بـ9 صواريخ باليستية وعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، وذلك غداة إعلانها التصدي لهجمتين صاروخيتين إحداهما كانت ظهرا بـ5 صواريخ باليستية، والأخرى لم تحدد عددا.

وتصدت الدوحة الاثنين، لهجوم بـ17 صاروخاً باليستيا، و6 طائرات مسيّرة من إيران، بخلاف تعرض البلاد، السبت، لهجوم صاروخي من إيران شمل 10 صواريخ باليستية وصاروخي كروز، وفق بيانين للوزارة الاثنين والأحد.

كما أعلنت الوزارة، الجمعة، تعرض البلاد لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة.

وفي 4 مارس/ آذار الجاري، أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لهجوم بـ10 طائرات مسيّرة وصاروخي كروز، إضافة إلى 13 صاروخًا باليستيًا و4 مسيّرات، فيما سقط صاروخ آخر في المياه الإقليمية دون تسجيل خسائر بشرية.

كما أعلنت الوزارة في 3 مارس/آذار، رصد إطلاق 101 صاروخ باليستي، و3 صواريخ كروز، و39 طائرة مسيّرة، وطائرتين هجوميتين من طرازسوخوي-24باتجاه المجال الجوي القطري منذ بدء الهجمات الإيرانية.

الأردن: 60 صاروخًا و59 مسيّرة

ووفق آخر إحصائية معلنة، قال متحدث الجيش الأردني مصطفى الحياري، السبت، إن إيران استهدفت أراضي المملكة خلال أسبوع بـ119 صاروخًا وطائرة مسيّرة، بينها 60 صاروخًا و59 مسيّرة.

وأوضح الحياري، أن القوات الأردنية اعترضت ودمرت 108 منها.

السعودية: 11 صاروخا و133 مسيرة

لم تصدر السعودية حصيلة إجمالية للهجمات حتى مساء الأربعاء، لكن بيانات رسمية رصدتها الأناضول تشير إلى تعرضها لما لا يقل عن 11 صاروخا و133 مسيّرة على الأقل.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في مساء الأربعاء اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية ليرتفع عدد المسيّرات المدمرة باليوم ذاته في المملكة إلى 28 وفق إحصاء الأناضول، بخلاف 3 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرق الرياض.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، الثلاثاء، اعتراض 3 مسيرات شرق محافظة الخرج جنوب شرق العاصمة الرياض، بخلاف اعتراض صاروخ باليستي ومسيرتين أطلقوا تجاه المنطقة الشرقية، واعتراض مسيرتين في منطقة الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي جنوب شرقي البلاد.

كما أعلنت الوزارة، الاثنين، اعتراض وتدمير 23 مسيرة، بينها 12 كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

الوزارة أشارت الاثنين، إلى اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج وسط المملكة.

كما أعلنت الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان، وطائرتين مسيرتين في منطقة الربع الخالي كانتا متجهتين نحو حقل شيبة.

الوزارة أعلنت فجر الأحد، اعتراض وتدمير 33 مسيرة، منها 24 في الرياض وشرقها.

والسبت، أعلنت اعتراض 23 طائرة مسيّرة حاولت غالبيتها استهداف حقل شيبة، إضافة إلى 3 صواريخ أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان.

كما أعلنت الوزارة الخميس، اعتراض 3 طائرات مسيّرة و3 صواريخ كروز شرق محافظة الخرج، إضافة إلى إسقاط مسيّرة شرق منطقة الجوف شمالي البلاد.

من جهتها، أعلنت وزارة الطاقة السعودية في 4 مارس/آذار، عدم تأثر إمدادات النفط من مصفاة رأس تنورة بعد محاولة استهدافها بطائرة مسيّرة.

وفي 3 مارس/آذار، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض 8 طائرات مسيّرة قرب الرياض والخرج، فيما تعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة لهجوم بطائرتين مسيّرتين تسبب في حريق محدود وأضرار مادية.

وقبلها بيوم، قالت وزارة الدفاع، إنه تم اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة.

سلطنة عُمان: 14 مسيّرة

بعد نحو أسبوع من عدم إعلان أي استهدافات، أفادت سلطنة عُمان، الدولة الوسيطة في المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران الأربعاء، بأن طائرة مسيرة أصابت خزانات وقود في ميناء صلالة بمحافظة ظفار جنوبي البلاد، فيما أسقطت الدفاعات عدة مسيّرات أخرى، دون تسجيل خسائر بشرية، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العمانية الأربعاء بإسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال ولاية الدقم (على بعد 550 كيلومترا عن العاصمة مسقط)، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وأعلن المصدر ذاته، في 3 مارس/آذار، إسقاط 3 طائرات مسيّرة استهدفت أجواء محافظة ظفار قرب ميناء صلالة جنوب غربي البلاد دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تعرضت خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات، فيما استهدفت طائرتان مسيّرتان الميناء ذاته مطلع الشهر الجاري، وفق مصادر رسمية.

واتهم مجلس التعاون الخليجي إيران بالوقوف وراء الهجوم على الميناء وناقلة نفط قبالة سواحل السلطنة، واعتبره انتهاكا خطيرًا لسيادة عُمان وتصعيدًا يهدد أمن المنطقة.

ومنذ 28 فبراير/شباط تتعرض الدول العربية المذكورة لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقوله طهران إنه "رد عسكري على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولًا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.