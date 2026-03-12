الأردن: سقوط شظايا صاروخ بمنطقة مأهولة في الزرقاء وتضرر بخط مياه

أفادت مديرية الأمن العام الأردنية عن سقوط شظايا في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء شرقي البلاد، مؤكدة أن هذه الشظايا تسببت بأضرار محدودة في أحد خطوط المياه، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

ونقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان سماعهم لأصوات انفجارات كثيفة في الزرقاء، كما تم رصد صورا لشظايا أحد الصواريخ التي سقطت في تلك المنطقة المأهولة بالسكان.

وتوسعت خريطة الهجمات باتجاه الشمال، حيث تعاملت قوات الأمن مع بلاغ سقوط شظايا وسط مدينة إربد التي لا تهدأ فيها أصوات الانفجارات نتيجة نشاط الدفاعات الجوية والأرضية الأردنية، وأصوات تحليق الطائرات وسط حديث عن صواريخ ومسيرات تخرق الأجواء.

ودوت صافرات الإنذار بشكل متكرر ومتقطع في عموم المدن الأردنية على مدار ساعات متفرقة، استجابةً للاختراقات الجوية المتلاحقة التي شهدتها الأجواء الأردنية، في مشهد بات يلقي بظلاله على الشارع الأردني الذي اعتاد على تكرار هذه التنبيهات الأمنية خلال الأيام الماضية.

هجوم إيراني على "إيلات"

أما في مدينة العقبة جنوبي البلاد، فقد أفاد مراسلنا بأن صفارات الإنذار دوت بشكل متواصل داخل المدينة، وكذلك في مدينة "إيلات" المقابلة لها التي كانت خلال ساعات الفجر على موعد مع هجوم إيراني جديد، حيث رصد أحد الصواريخ في الأجواء في حين فعّلت الدفاعات الجوية والأرضية الإسرائيلية أنظمتها وسط أصوات انفجارات واضحة.

وأشار مراسل الجزيرة إلى حالة من التأهب الشديد تخيم على المدينة منذ ساعات طويلة حيث تم رصد إجراءات عسكرية وأمنية إسرائيلية مكثفة، إذ تحلق الطائرات الحربية في الأجواء بشكل متواصل، كما تم رصد مسيّرات يُرجح أنها لمراقبة الأجواء، إلى جانب زوارق بحرية تجوب سواحل إسرائيل.

وتُعد "إيلات" مدينة ذات أهمية إستراتيجية، إذ تمثل المنفذ الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر، ولذلك فهي تعيش حالة استنفار متواصل بسبب هذه الهجمات.

وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، إصابة 14 شخصاً بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا صواريخ وأجسام متفجرة في عدد من مناطق الأردن منذ بدء الحرب.