إيطاليا تعلن تعرّض قاعدتها العسكرية بكردستان العراق لهجوم

أعلنت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، تعرّض قاعدة عسكرية تتبع قواتها في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، لهجوم دون أن يسفر عن وقوع إصابات بين الجنود الإيطاليين.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في منشور على منصة إكس "أدين بشدة الهجوم على قاعدة إيطالية في أربيل"، مضيفا: "تحدثت للتو مع السفير الإيطالي في العراق. لحسن الحظ، جميع جنودنا بخير وبأمان داخل الملجأ".

وتوجد قوات إيطالية في أربيل ضمن بعثة لتدريب قوات الأمن في الإقليم، وذلك في إطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 لمحاربة ما يسمى بالجهاديين.

وقال مصدر أمني كردي إن دفاعات جوية تابعة للتحالف الدولي أسقطت، أمس الأربعاء، مسيّرات محمّلة بالمتفجرات فوق أربيل، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات.

اتصال مستمر

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الإيطالية إن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق استهدفت بضربة صاروخية خلال الليل "لكن لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات".

وأضافت الوزارة على منصة إكس "ضرب صاروخ قاعدتنا في أربيل. لم يقع قتلى أو مصابون بين الجنود الإيطاليين. جميعهم بخير".

وأوضحت الوزارة أن وزير الدفاع غويدو كروسيتو على اتصال مستمر مع كبار القادة العسكريين بشأن الهجوم.

كما أكد وزير الخارجية أنتونيو تاياني في رسالة منفصلة على منصة إكس أن العسكريين الإيطاليين لجؤوا إلى مخبأ وأنهم جميعا "بخير وآمنون".

وأشار موقع وزارة الدفاع الإيطالية إلى أن لدى إيطاليا نحو 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن الكردية.